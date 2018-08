Lidé zuří, že se u nabídek práce neuvádí výše mzdy. Tady je důvod!

I když to v Česku není nařízeno zákonem, stále více firem uvádí u inzerce pracovních míst výši nabízené mzdy. Podle průzkumů totiž na inzeráty obsahující tuto informaci odpovídá v průměru o 50 % více zájemců. Přesto se stále najde dost těch, kteří tento údaj do poslední chvíle tají. Podle personalistů se totiž o mzdě rozhoduje až během pohovoru, a to podle toho, jaké uchazeč prokáže schopnosti.

Podle ankety pracovního portálu Profesia.cz mají lidé o tom, jestli by měla být výše platu uvedena hned u inzerátu, jasno. Pouze 5 % hlasujících je proti, ostatní by tuto informaci v různém rozsahu uvítali.

Anketa Měla by být u inzerátů pracovních míst uváděna výše mzdy? Ano, měla by být uvedena konkrétní částka 95 165 hlasů Ano, ale stačí pouze platové rozmezí 3 6 hlasů Ne, má se rozhodnout až na pohovoru 2 4 hlasy Hlasovalo 175 lidí.

Více než polovině z odpovídajících by stačila informace o minimální mzdě, kterou mohou na daném místě dostat, dalších 8 % by chtělo znát platové rozmezí, ve kterém se budou nabídky pohybovat. Informace o základní mzdě by uvítala čtvrtina respondentů a mzdu včetně odměn by chtělo z inzerátu znát 10 % respondentů.

Personalisté na druhou stranu tvrdí, že uvádění mzdy v inzerátech může být kontraproduktivní a uchazečům může i uškodit. "K přijímacímu pohovoru se například dostaví mnohem juniornější uchazeč, než odpovídá původnímu záměru, je ale šikovný a stálo by za to ozkoušet jeho fungování ve firmě. Personalista jej ale raději odmítne, protože mu nemůže nabídnout slibovanou mzdu, nebo musí hledat jiná řešení a například vypsat novou pozici, kterou daným uchazečem obsadí," cituje Profesia personalisty.

Firmy také argumentují tím, že nechtějí zveřejňovat svou platovou strategii před konkurencí. Zveřejnění výše platu pro nového kolegu také může vést k napjaté atmosféře ve stávajícím kolektivu, obzvlášť pokud jde o manažerské posty nebo pozice dobře honorovaných specialistů.