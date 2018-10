Marie se o děti nestarala, říká Lucie. Drsně se mlátily pěstmi!

Ve středu večer jste mohli sledovat premiérový díl Výměny manželek. Maminka jednoho dítěte Lucka se dostala do rodiny, kde měli děti hned čtyři. A někdy to prý s nimi nebylo vůbec jednoduché. Jak se dnes rodině daří?

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu z Tábora, kterou tvoří Marie (33), Jirka (38), Sharlotte (10) a dvojčata Samuel (6) a Vanessa (6). Na druhé straně jste se seznámili s Luckou (32), Pavlem (33) a Williamem (3), kteří žijí ve Veselí nad Lužnicí.

Lucka přiznala, že Výměna pro ni byla celkově hodně náročná. "Trvalo, než se člověk vrátil do starých kolejí. Nevím, jestli to mělo velký dopad. Čekala jsem od toho něco jiného," popsala Marie s tím, že znovu už by do pořadu nešla.

Natáčení nebylo příjemné ani pro jejího partnera Pavla, tomu nejvíc vadily všudypřítomné kamery. Přesto mu Výměna něco dala. "Víc si jí vážím," přiznal. To potvrdila také Lucka, partner prý víc pomáhá v domácnosti a dělí se o úklid.

O druhé rodině příliš dobře nesmýšlí. "Děti tam měli místo zvířat. Ona se jim nevěnovala, přišly ze školy a sedly si k televizi, to bylo všechno. Byla jsem taky dost překvapená ohledně zvířat, bylo to tam dost chaotické. Zvířata pořídili pro děti, ale ty se o to nezajímaly," vzpomínala Lucka.

S dětmi se jednou dostala také do hodně drsné situace. "Děti se do sebe pustily strašným způsobem. Vanesska vzala dveře a praštila jimi Samuela do hlavy. Ten z toho byl velmi vykolejený a začali se strašně mlátit, ale opravdu hrozně surově, pěstmi. Musela jsem mezi ně zasáhnout a nebylo mi to příjemné," popsala.

Hlavu si naopak nedělá z toho, že ji druhá manželka Marie nazvala špínou. "Mám na sedačce kočičí chlupy a pro někoho to může být nesnesitelné. Asi je zvyklá víc uklízet, já přiznávám, že tu mám trošku organizovaný chaos, ale není to nijak tragické," řekla.

