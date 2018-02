Martina z Výměny: "Honza měl v očích zlo, děti bil! Bojím se o ně"

Ve středeční premiérové Výměně manželek sledovali diváci rodinu z Hevlína na Moravě, kterou tvoří Mirka (41), Honza (50), dcery Jana (14), Sára (10) a syn Honza (4). Na druhé straně jsme se seznámili s Martinou (47), Ondrou (34) a dcerou Kateřinou (8), kteří žijí v Hrusicích.

Martina zažívala s náhradním manželem opravdu krušné chvíle. V rozhovoru po natáčení prozradila, že měla neustále strach. "Nejhorší byla ta bezmoc, pocit, že nemůžu zasáhnout, aby si to nevybil na dětech. Bála jsem se, i když to asi nebylo vidět. Ten klid byla taková moje obrana," prozradila Martina.

Nejvíce se prý obávala, že vše odnesou děti. Honza totiž Janě, Sáře i malému Honzíkovi často nadával a obviňoval je. "Ani jsem ty děti nemohla schovat, vzít je do náručí, protože by to bylo ještě horší. Když na to vzpomínám, je mi smutno, je mi líto dětí. Už když přišel, zalekla jsem se, protože měl v očích zlo," dodala Martina.

Honza se stával agresivním především ve chvíli, kdy si dal alkohol. "Pod vlivem byl určitě drtivou většinu natáčení. Nevím přesně, kolik toho vypil, nekontrolovala jsem ho. Ale to je jedno, jemu stačilo málo, aby se choval tak, jak se choval. Hrozné bylo, jak se mu střídaly nálady - pět minut byl v pohodě a pak to začalo," popsala Martina.

Její manžel Ondra přitom ani netušil, co Martina prožívá. Mirka totiž o poměrech doma lhala a tvrdila, že je u nich všechno v pořádku. "Úplně mě zavalila informacemi, jak je u nich všechno v pohodě, takže jsem se ani nemohl trápit tím, že je manželka v ohrožení," svěřil se Ondra.

Lhaní mu připadalo opravdu nesmyslné - zvlášť při natáčení pořadu, ve kterém všichni zjistí, jak to reálně je. "Nechápu to. Musela sama vědět, že je to špatně, když měla tendenci mi lhát. Asi aspoň deset dní chtěla cítit, že je normální a že to u nich funguje. Nebo je patologická lhářka," spekuloval Ondra.

Jako první ji prý prokoukla osmiletá dcera Kateřina. "Přitom všichni ostatní jí věřili, sousedi, cvičitelka, co tu byla... Měli ji za normální férovou holku. I já jsem měl při Výměně chvíle, kdy jsem přemýšlel, jestli by jí nešlo nějak pomoct," doplnil Ondra.

Martina se teď prý bude snažit, aby se v druhé rodině něco pohnulo. "Chci s někým mluvit, jestli se bude něco dít, jestli můžu někoho kontaktovat, protože to je případ pro sociálku. Já jen doufám, že ty děti už tím nejsou poškozené. Nemohly mi nic prozradit, hrozně je hlídal. A když to prostřední Sára občas nezvládla, byla pak bita. Aspoň si to myslím," sdělila Martina.

A vyjádřila se také k večeru, kdy začal Honza dětem při uspávání nejmladšího syna zničehonic nadávat. "Už jsem byla trochu vycvičená. Měla jsem dojem, že musím Sáru chránit, a tak jsem s ní odešla a pletla jsem jí copánky. Hlas jsem měla klidný, ale bylo mi hrozně, cítila jsem bolest, byla jsem paralyzovaná," svěřila se Martina.

Připomeňte si zmíněný moment:

S druhou rodinou prý v kontaktu nejsou a ani být nechtějí. Díky Výměně manželek si ale rodina z Hrusic alespoň uvědomila, jak je spokojená a šťastná. "Zjistili jsme, že se máme rádi a měli bychom se mít ještě víc," uzavřela rozhovor malá Kačka.

