Matka chtěla pečovat o miminko na JIP, lékař na ni zavolal policii!

V nemocnici v Ústí nad Labem zasahovala policie. Zavolal ji lékař na mladou maminku, která odmítala po jeho výzvách odejít od svého měsíčního miminka. To tam bylo hospitalizováno na jednotce intenzivní péče.

Mladá maminka se chtěla o své měsíční miminko starat i v nemocnici, kde bylo hospitalizované na jednotce intenzivní péče. Její plán zůstat se svým potomkem přes noc se ale nelíbil lékaři, který se snažil matce vysvětlit, že tam přes noc zůstat nesmí. Ona s tím ale nesouhlasila a celý problém se dostal do fáze, že lékař na mladou maminku zavolal policii.

Na případ upozornila na sociální síti kamarádka maminky, která za ní do nemocnice přijela a pořídila videozáznam. "Dneska jsem byla podpořit jednu krásnou matku na jipce. Lékař na ni zavolal policii proto, že byla klidná, úchvatná, starostlivá a hladila své měsíční dítě na jipce, kde chtěla zůstat přes noc kvůli kontaktu a hlazení + odstříkává mléko. Celou dobu jsem nahrávala, takže máme důkaz, že byla klidná a lékař rozhodně nikoliv," napsala kamarádka matky na facebook a přidala dvě videa.

Policisté na lékařovo zavolání na místo přijeli a začali celou situaci řešit. Všechno nakonec naštěstí dopadlo dobře, maminka mohla se svým miminkem zůstat. "Dostali jsme oznámení, že matka v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nechce opustit jednotku intenzivní péče. Hlídka na místě nezjistila žádné protiprávní jednání, ani jednání proti řádu nemocnice. Lékař se s matkou nakonec domluvil a ta mohla zůstat na jednotce intenzivní péče," řekla portálu TN.cz mluvčí ústecké policie Jana Slámová.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem se bude případem ještě zabývat. "Situaci analyzujeme a stanovisko k události poskytneme v pondělí 26. března," řekl portálu TN.cz mluvčí Krajské zdravotní, která nemocnici v Ústí provozuje, Ivo Chrástecký.

Jak na celou věc pohlíží zákony České republiky? Existuje Zpráva o právech hospitalizovaných dětí, kterou schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993. Ta říká, že "Děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm." A právě tento text má na svém webu také nemocnice v Ústí nad Labem…

Také v Listině základních práv a svobod se o péči o děti ze strany rodičů píše toto: "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona," píše se v článku 32, odstavci 4. Tato fakta si asi nakonec uvědomili i odpovědní lidé v ústecké nemocnici, protože maminka naštěstí mohla se svým miminkem zůstat.