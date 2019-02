Meghan podpořila prostitutky! Vzkazy jim napsala na banán

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu v pátek navštívili město Bristol, kde se podívali do nadace podporující malé děti, do místního divadla nebo také přijali pozvání nadace One25, která pomáhá ženám pracujícím v sexuálním průmyslu. V rámci návštěvy Meghan napsala ženám několik podporujících vzkazů, které jim byly zaslány v potravinových balíčcích. Vzkazy vévodkyně napsala na banány.

Meghan s princem Harrym i přes mrazy, které v Británii panují, navštívili město Bristol, kde se podívali do divadla nebo se setkali s lidmi z nadace podporující malé děti. Do města však kvůli špatnému počasí museli jet vlakem, místo letadlem, a tak měli zpoždění. To však neodradilo jejich fanoušky, kteří na ně netrpělivě čekali, uvedl Dailymail.

Oblíbený pár zavítal také do charity One25, která podporuje ženy pracující v sexuálním průmyslu, aby mohly zlepšit svou životní situaci a oprostit se od násilí, závislosti a chudoby. Během rozhovoru s pracovníky se pár dozvěděl, že ženám nadace posílá do ulic balíčky s jídlem, přikrývky nebo láhve s teplou vodou.

Meghan napadlo, že by ženám zaslala vzkaz, aby je podpořila. "Viděla jsem projekt u ženy někde v Americe v rámci programu pro školní obědy. Na každý banán žena napsala vzkaz, aby se děti cítily silnější. Byl to neuvěřitelný nápad, toto malé gesto," vysvětlila Meghan.

Vévodkyně se tedy rozhodla napsat své vzkazy také na banány. Na nich pak stálo: "Jsi statečná. Jsi silná. Jsi milovaná." Ovoce bylo přidáno do potravinového balíčku, jehož součástí byl i nápoj, muffiny nebo brambůrky.