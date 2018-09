Mia bude ve Výměně v šoku: V téhle rodině vládnou závislé děti!

Ve středeční premiérové Výměně manželek uvidíme rodinu z Prahy, kterou tvoří Blanka (40), Valentýn (31), Niky (12), Kristýna (12), Patrik (7), Max (5) a Saša (1,5). Na druhé straně se seznámíme s Miou (25), Michalem (32), Honzou (5) a Jájou (2), kteří žijí v Kladně.

Rodinu z Prahy přihlásil do Výměny manželek Valentýn, původem z Bulharska, který si přeje, aby se v jejich domácnosti méně křičelo. Navíc oba přiznávají, že se velmi podřizují dětem, které jsou díky tomu hodně rozmazlené.

Mia s Michalem nemají ve vztahu žádné velké problémy. Jediné, co Mia řeší, je to, že si jí Honza málo váží a musí všechno tisíckrát opakovat. V náhradní rodině bude otázkou zejména závislost dětí na mobilních telefonech a tabletech.

Došlo to až tak daleko, že některé z nich tráví s elektronikou až osm hodin denně a to se Mie nelíbí. Podaří se jí to změnit? Sledujte v premiérové Výměně manželek už ve středu od 20:20 na Nově!