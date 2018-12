České děti se málo hýbají. Ministerstvo má plán, jak to řešit!

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že až 80 % dětí nemá dostatek pohybu - hlavní příčinou je měnící se způsob trávení volného času. Přibývá totiž dětí, které tráví spoustu času u počítače nebo televize, což mimo jiné způsobuje problémy s nadváhou. Tou trpí zhruba jedna čtvrtina dětí ve věku od 10 do 15 let.

Zatímco v roce 2002 trávilo u počítače nebo televize více než dvě hodiny denně pouze 35 % chlapců a 15 % dívek, v roce 2014 to bylo už 75 % chlapců a 65 % dívek. Podle těchto údajů je možné vidět, že množství rapidně roste.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je problematické i to, že děti nejenže nesportují, ale nevykonávají ani standardní aktivity. "Je to otázka například chůze pěšky do školy. Přirozený pohyb u dětí omezuje právě i to, že je rodiče vozí do školy a kroužků," uvedl ministr zdravotnictví.

Nedostatek pohybu nezpůsobuje u dětí pouze nadváhu - je také potenciální hrozbou týkající se rozvoje například diabetu nebo kardiovaskulárních chorob, tj. onemocnění srdce a cév. Přitom by stačilo, aby se děti věnovaly pohybovým aktivitám alespoň 60 minut denně.

Ministerstvo zdravotnictví proto pracuje na akčním plánu, na kterém spolupracuje s ministerstvem školství. Zahrnuje několik opatření, díky kterým by se situace měla zlepšit. "Jde zejména o zavedení aktivních přestávek, navýšení počtu hodin pohybu ve školách, zařazování pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru," řekla náměstkyně ministerstva zdravotnictví Alena Štelfová.

Ministerstvo školství dokonce zkusilo zavést projekt, ve kterém školy přidaly hodinu tělocviku týdně navíc. Do pilotního projektu se přihlásilo zatím 300 škol, podle ministerstva však o projekt projevilo zájem dalších tisíc škol.