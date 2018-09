Herec z Ulice se otrávil houbami: Skončil v umělém spánku

O víkendu vyrazil Martin Pošta na houby. A měl přesný plán, který bohužel tak úplně nevyšel. "Chtěl jsem nasbírat muchomůrku růžovku, známou jako masák, ale zaměnil jsem ji za muchomůrku tygrovanou, u které je záměna velmi snadná. To, co jsem prožil, je něco, co bych nikomu nepřál," popsal herec pro deník Blesk.



Houby doma zpracoval a chtěl si na nich pochutnat se svou přítelkyní Kateřinou. Té však houby chuťově moc nesedly, a tak jich nesnědla příliš mnoho. Díky tomu nedopadla stejně jako Pošta. Jemu musela zavolat záchranku a skončil v nemocnici.



Lékaři ho kvůli pozorování museli uvést do umělého spánku. A potvrdili otravu. "Muchomůrka tygrovaná způsobuje halucinace, při které se není možné kontrolovat. Teď už je ale vše v pořádku," řekl Pošta.



Nehoda se stala jen několik dní před premiérou nového muzikálu Doktor Ox, které uvede divadlo Hybernia. "V úterý mě propustí z nemocnice, ve středu již jdu do divadla na focení programu a od čtvrtka začnu naplno zkoušet,“ dodal herec.



Martin Pošta se narodil v roce 1966 v Mostě. Diváci televize Nova si ho mohou pamatovat i ze seriálu Ulice, kde si zahrál před několika lety, nebo Expozitura. Na divadelních prknech se objevil v Drákulovi, Kleopatře nebo Johance z Arku.