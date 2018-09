Mladého vojáka zkopali v Teplicích do bezvědomí. Praskla mu lebka!

Otřesný případ řeší policie Ústecké kraje. V noci z pátka na sobotu došlo k přepadení mladého muže. Neznámí útočníci ho napadli a kopali do obličeje. Mladík má otřes mozku, dvě prasklé kosti, které se mu zapíchly do oka. Maminka mladíka se obrátila na veřejnost s prosbou o pomoc. Tomu, kdo najde pachatele, nabízí odměnu.

V nočních hodinách z pátka na sobotu v Teplicích venku u nočního klubu Luna přepadli útočníci mladého muže. O incidentu informovala jeho maminka na sociální síti. "V noci na dnešek na Luně v Teplicích přepadli mého syna a způsobili mu těžké ublížení na zdraví," uvedla maminka Ivana F.

Maminka také žádá kohokoliv, kdo incident viděl, aby pomohl, a nabízí také odměnu. "Prosím, hledáme svědky, kteří by napomohli dopadnout pachatele. Byl kopán do hlavy i přesto, že již byl v bezvědomí. Dám 20 000 Kč odměnu tomu, kdo mi najde pachatele tohoto brutálního činu. To byl pokus o vraždu," doplnila maminka.

Podle příspěvku, který zveřejnil strýc mladíka, se jedná o profesionálního vojáka v aktivní službě. Mladíka útočníci srazili k zemi, drželi mu ruce a kopali do něho. "Výsledek je otřes mozku, rozlámaný nos, prasklý nadočnicový oblouk, má dvě prasklé kosti, které se mu zapíchly do oka a lékaři zatím neví, jestli budou oči v pořádku nebo jestli na to jedno oko oslepne trvale," napsal na sociální síti Milan J.

U incidentu byla spousta lidí, nikdo však mladíkovi nepomohl. Policie incident na dotaz TN.cz potvrdila a případ už vyšetřuje. "V sobotu ráno jsme přijali oznámení o napadení dvojicí neznámých mužů a po pachatelých pátráme," řekla TN.cz Alena Bartošová, tisková mluvčí policie Ústeckého kraje.