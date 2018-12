Mladou dívku nepustili do letadla. Kvůli tomuto neznámému pravidlu

Zkažené Vánoce má sedmnáctiletá Maisy z Velké Británie. Když chtěla odletět do jižní Afriky se svými příbuznými, na letišti jí nepovolili vstup na palubu. Neměla u sebe totiž jeden důležitý dokument.

Sedmnáctiletá Maisy se na letišti dostala do velmi nepříjemné situace. Se svou maminkou a jejím snoubencem se chtěla vydat na vánoční cestu do jižní Afriky. Na londýnském letišti Heathrow ji však nepustili do letadla. Chyběl jí totiž písemný souhlas jejího biologického otce, se kterým dívka nežije.

Náklady na návrat do města Cornwall, kde rodina žije, opatření čestného prohlášení a uhrazení náhradních letů by vyšly rodinu na tolik peněz, že nakonec museli svou vánoční cestu zrušit. A to pouze kvůli tomuto nepříliš známému pravidlu.

To, že je vhodné si podobný souhlas pořídit, se málo ví i u nás. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje mít v případě, že nezletilé dítě či dospívající podniká cestu pouze s jedním z rodičů, souhlas druhého rodiče u sebe. Zvláště při cestách mimo Evropskou unii, tím spíše, pokud cesta s dítětem vede do zámoří.

Úřady tak chtějí zabránit situacím, kdy by mohl být rodič cestující sám s dítětem, případně jiné dospělá osoba, například prarodiče, nařknuti z únosu. Souhlasem s podpisem obou rodičů se tak při cestě do zahraničí prokáže, že jde opravdu jen o cestu na dovolenou, či za jiným krátkodobým účelem.