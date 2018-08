Mluvčí CK: Útok se vymykal, to nebylo běžné napadení žralokem

Podle mluvčího Exim Tours Stanislava Zímy byl útok žraloka, po němž v pátek zahynul český turista, nestandardní. "Takto útoky žraloků nebývají popisovány. Nestandardní byl ve fatální brutalitě i opakování útoku v krátkém časovém úseku," prozradil pro TV Nova Zíma.

Za 25 let, co pracuje v cestovním ruchu, nic podobného nezažil. Nicméně cestovní kancelář zatím nezaznamenala, že by klienti rušili zájezdy. "Z mojí zkušenosti to bývá tak, že k tomu klienti přistupují pragmaticky. Co se týče výskytu žraloků, jsou dneska i ve Středozemním moři. Vloni je zaznamenali u španělského pobřeží a u ostrova Mallorca," řekl Zíma.

Že klienti kvůli napadení českého turisty nepanikaří, potvrdil i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. "Jsme v kontaktu s našimi delegáty v Marsá Alamu a nikdo se na ně neobrací s obavami. Neřeší třeba předčasné ukončení dovolené. Ani na callcentru jsme od včerejšího večera nezaznamenali vlnu dotazů klientů nebo rušení zájezdů," řekl Bezděk.

Turisté se přesto na místě musí připravit na omezení. Pláž, kde k útoku došlo, je podle Zímy uzavřená. "Je to i z toho důvodu, že se tam pohybují odborníci, kteří se snaží zjistit, o jaký druh žraloka se jednalo," vysvětlil mluvčí cestovní kanceláře.

Klientům na místě delegáti doporučili, aby se koupali v lagunách a zátokách, které jsou od volného moře odděleny korálovým útesem. Koupání na volném moři a potápění naopak cestovní kanceláře teď nedoporučují.

Podle Zímy by rodina měla být již zpátky v České republice. "Budeme se snažit vše koordinovat s pojišťovnou tak, abychom rodinu zatěžovali co nejméně," slíbil mluvčí cestovní kanceláře. Formality mohou podle něj trvat dny i týdny.

