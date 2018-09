Montessori metodou proti Alzheimerově chorobě!

Představte si, že vám funkčnost vaší mysli už nedovolí zvládat nároky, které na vás klade okolní svět. Nevíte co je za den, kolik je hodin, nepoznáváte své blízké. Cokoli zvládáte, stojí vás extrémní úsilí. Stáváte se závislými na pomoci ostatních. Člověk trpící Alzheimerem se v obraně uzavírá do sebe, má obrovský pocit méněcennosti. „Nepřipomínat člověku to, co už nezvládne, ale zaměřit se na schopnosti, které ještě neztratil a na nich začít stavět, vrátit mu sebedůvěru, důstojnost, chuť komunikovat, zapojit se,“ tak vysvětluje princip Montessori metody uznávaná odbornice a garantka péče skupiny Alzheimercentrum MUDr. Ivana Doleželová, MBA





Zdroj: oficiální zdroj Alzheimercentrum navštívil a práci s klienty pochválil i ministr zdravotnictví

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj V Alzheimercentrech fungují Dětské skupiny, mezigenerační setkávání přináší radost dětem i seniorům.

vysvětluje rozhodnutí terapii nabídnout postupně ve všech Alzheimercentrech generální ředitel skupiny Ing. Václav Slovák, MBA, LL.M.Speciálně vyškolený personál proto už nyní pracuje Montessori metodou s klienty v Alzheiemercentru v Průhonicích . Zároveň se tam učí a odborně školí další terapeuti, kteří rozšíří metodu Montessori do všech zařízení skupiny.popisuje generální ředitel Slovák plány, kde nabídne skupina Alzheimercetrum nově lidem svůj unikátní koncept péče i Montessori metodu.Skupina Alzheimercentrum ( www.alzheimercentrum.cz ) provozuje nyní v České a Slovenské republice 10 pobytových zařízení s registrovanými službami, která pečují o seniory v různých stádiích demence. Její služby znají lidé už od roku 1996. Za unikátním konceptem péče, který myslí na veškeré potřeby těla i duše nemocného člověka, tak stojí více než 20 let zkušeností. Klientům v Alzheimercentrech připravují individuální program na míru jejich diagnóze a potřebám, nabízí celou škálu speciálních terapií jako arteterapie, bazální stimulace, reminiscenční terapie, nebo canisterapie. Cílem je udržet důstojnost a vysokou kvalitu života každého člověka tak dlouho, jak jen to jde.