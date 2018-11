Muž onanoval mezi saponáty, pak žádal o pomoc prodavačku. VIDEO

Pražští policisté pátrají po muži, který si k uspokojování vybral uličku s čisticími prostředky v jedné z večerek v Praze 6 v Bělohorské ulici. Muži to nestačilo, přivolal prodavačku, chytl ji za ruku a strkal si ji do rozkroku. Teď mu hrozí až pět let!