"Můžeme se stěhovat!" raduje se Láďa. Diváci mu naposílali majlant

Když se energický Láďa "Laci" Angyal postavil před čtyřčlennou porotu SuperStar, automaticky hlásil, že přišel zazpívat hit. A opravdu! Jeho Poštu, kterou sám vymyslel, si nyní zpívají lidé z Česka i Slovenska. Reportérce TV Markíza přitom mladík přiznal, že už dříve v jedné komerční soutěži byl, tam ale píseň zdaleka takový úspěch neměla.

Teď - po odvysílání SuperStar - se vše změnilo. Lidé ho zahrnují pozvánkami na koncerty, dokonce se s ním i fotí. Prakticky přes noc se z Laciho stala celebrita, všechny dostal nejen svou písní, ale i nezdolným optimismem a bezprostředností. "Nikdy jsem nezažil takovou energii, ty jsi podle mě čisté dobro," nechápal porotce Ben Cristovao.

S Láďou se přitom osud nemazlil. Jeho maminka je po mozkové obrně a oba nyní žijí v otřesných podmínkách. Aby nemuseli spát na ulici, sehnal Ladislav alespoň jednu malou místnost, kde mohou žít. Tísní se ale v prostoru, kde prakticky není k hnutí.

Jak Láďa s maminkou žijí, se podívejte ve videu:

Diváci mu poslali už téměř milion korun!

To se nyní díky divákům TV Nova a TV Markíza ale zřejmě brzy změní. Lidé se rozhodli dvojici pomoct a oběma naposílali celkem téměř milion korun! "Úplně mě to zaskočilo. Nečekal jsem, že je tolik dobrých lidí," přiznal Laci.

Konečně tak dostal šanci změnit svůj život - a to i v případě, že by soutěž nevyhrál. "Když se vybralo tolik peněz, tak to vypadá tak, že se pravděpodobně budeme stěhovat do nového!" neskrýval nadšení.

Přesto nezapomněl poděkovat všem, kdo mu šanci na nový život dali. "Děkuju vám za projevenou důvěru a ochotu. Jsem velmi rád, že jste mi pomohli. Pevně věřím, že budu mít ten život, po kterém jsem toužil - i když mi to v superstar nevyjde," prohlásil. "Jsem jak prezident při prezidentských volbách," komentoval vesele svou děkovnou řeč.

Kromě peněz Láďovi lidé nabízejí i oblečení a nábytek. Ten ale doposud odmítal. Neměl by ho kam dát. "Nečekal jsem, že mě lidé budou volat na koncerty, budou pro mě dělat sbírky," přiznal Láďa s tím, že je rád, že se nyní všechno změní.

Připomeňte si chytlavý hit Pošta, který Láďa sám složil: