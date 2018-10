Mykologové: Ranní mrazíky a sucho ničí houby, sezóna končí!

Praváky. Hřiby. Bedly. Ještě před pár dny lidé z lesů nosili plné košíky. Jenže letošní houbařské sezóně podle mykologů už zvoní umíráček. Neprší a v lesích je extrémní sucho. Houbám nesvědčí ani ranní mrazíky.

Jestli mají mykologové pravdu, se rozhodl ověřit i reportér TV Nova - zamířil na místa, odkud nedávno nosil plné košíky. A zjistil, že je to opravdu bída.

Pokud už najdete nějaké hříbky nebo jiné jedlé houby, dejte si pozor, aby nebyly přemrzlé. Ranní mrazíky totiž poškozují jejich tkáně a napadají je tak snadněji bakterie - houby poté zešednou a z jedlých se stávají rázem jedovaté.

Milovníci hub a fajnšmekři nemusí smutnit. I když je už hřibová sezóna leckde nejspíš pryč, jedlé houby se v lesích ještě nalézt dají. Je třeba být ale opatrnější. Třeba čirůvka fialová se musí dlouho vařit.

A podle mykologů stále není vyloučeno ani to, že ještě hříbky, alespoň v nějakých částech republiky, znovu začnou růst. To by prý ale muselo delší dobu pršet a zároveň by teploty nesměly moc klesat k nule.