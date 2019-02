Na Havaji chtějí omezení kouření. Cigarety by byly jen pro stoleté

Velmi radikální způsob boje proti kouření zvolil poslanec kongresu amerického státu Havaj Richard Creagan. Povoláním lékař považuje kouření za velký problém a chce zvýšit věk, od kolika let budou cigarety dostupné. Na Havaji ho už zvýšili z 18 na 21 let. Podle Creaganova návrhu by ale cigarety měly být dostupné jen těm, kteří už oslavili 100. narozeniny.

Havaj věk, jehož dosažení je potřeba k tomu, abyste mohli kouřit, v roce 2017 zvýšila na 21 let jako první americký stát. Další jej ale následovaly, například od 1. ledna tohoto roku Massachusetts. V jiných státech k tomu přistoupily alespoň některé okresy. Takže zatímco ve většině státu New York si cigarety koupí už osmnáctiletý, ve městě New York City musí čekat do 21 let.

Poslanec místního zákonodárného sboru státu Havaj Richard Creagan teď přišel s dalším, pro kuřáky velmi výrazným, omezením. Během let 2020 až 2024 by chtěl cigarety učinit prakticky pro většinu obyvatel souostroví nedostupnými.

V roce 2020 by se totiž podle jeho návrhu měl věk potřebný ke koupi cigaret zvýšit na 30 let, v dalším roce na 40 let, od roku 2022 by si je mohli koupit padesátníci. V roce 2023 by se hranice zvýšila na 60 let a od roku 2024 by museli prodejci kontrolovat, jestli se zákazník kupující si cigarety narodil alespoň před 100 lety.

Jak upozornila televize BBC, Creagan před vstupem do politiky pracoval jako lékař na pohotovosti. Cigarety označil za "nejsmrtelnější objev lidstva". Výrobce obviňuje, že cigarety vyrábějí tak, aby byly těžce návykové a to i přesto, že vědí, že kouření zabíjí.

Na doutníky, žvýkací tabák nebo elektronické cigarety by se zákaz nevztahoval.