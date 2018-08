Na jihu Čech kvůli vedrům řádili rarášci. Natočili je v pískovně

Vzdušný vír natočil jeden z uživatelů sociálních sítí v úterý odpoledne na pískovně u Nové Vsi nad Lužnicí na jihu Čech. Na rozpálené písčité pláži se objevil rovnou dvakrát po sobě.

"Ten vír se vyskytl okolo 17. hodiny, vyskytl se v pískovcovém lomu Halámky. Naštěstí nic nezpůsobil, žádné škody nebyly způsobeny," řekl TV Nova Miloslav Staněk z Czech Thunderstorm Research Association.

Vzdušné víry jsou díky velkému množství prachu k vidění hlavně na polích a písčitých plážích. "Přehřeje se vzduch od země, ten stoupá vzhůru a roztočí se a bere s sebou vše, co mu přijde do cesty," popsala meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu Eva Plášilová.

Těmto malým vírům se říká rarášči, nebo také čertíci. "Já myslím, že je to proto, že to z dálky vypadá hezky. Jako takový hravý vír, co si hraje s tím, co je na zemi," vysvětluje původ názvu meteoroložka Plášilová.

Při vysokých teplotách ale mohou pořádně nabrat na síle. Přesvědčili se o tom například návštěvníci hudebního festivalu v sousedním Německu. Podle meteoroložky to sice trvá několik minut nebo jen vteřin, vír ale může strhnout střechu nebo povalit stan.

Před třemi lety rarášek kompletně sklidil usušené seno z pole ve Lhotce u Telče. Suchá tráva pak následně zasypala celou vesnici. Podle meteorologů jsou podobné jevy v těchto horkých dnech poměrné časté. Setkávají se s nimi i několikrát za den.