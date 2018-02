Naše identita na webu bude lépe chráněná! Tyto změny nás čekají

Jasně formulovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, informování do tří dnů v případě, že se k datům někdo neoprávněně dostane nebo právo na to, aby byly mé osobní údaje odstraněny. To jsou jen některé z novinek, které přináší nová směrnice Evropské komise o ochraně osobních údajů (GDPR). Platit začne v květnu.