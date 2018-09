Nejen západonilská horečka. Češi si z cest vozí i malárii či dengue

Do Česka dorazila potenciálně smrtící západonilská horečka. Nejde ovšem zdaleka o jedinou tropickou nemoc, se kterou se čeští cestovatelé potýkají. Časté jsou případy malárie či horečky dengue.

Abyste si z dovolené v exotické zemi přivezli jen ty suvenýry, o které opravdu stojíte a ne například právě některou z chorob, je dobré sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou zveřejňována upozornění o epidemii či jiném nebezpečí v dané zemi.

Podle Státního zdravotnického ústavu se v roce 2017 v Česku vyskytlo 57 případů horečky dengue, 38 případů malárie a 4 případy amébózy. V tomto směru byl rekordní rok 2016, kdy bylo zaznamenáno dokonce 123 případů horečky dengue, 38 případů malárie, 21 případů amébózy či dva případy horečky chikungunya.

"Narozdíl od malárie se dengue častěji než na venkově vyskytuje ve městech a její přenašeč, komár Aedes, je aktivní přes den. Oblasti jejího výskytu se překrývají s podobnou nemocí, horečkou chikungunya,“ říká Rastislav Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty v Ostravě.

U malárie roste také počet komplikovaných případů. Loni jich tak na jednotce intenzívní péče skončil rekordní počet a dva lidé nemoci podlehli.

"Měli jsme případ mladé ženy, která odjela na svatební cestu do malarické oblasti Afriky a bohužel se vrátila s těžkou tropickou formou malárie, na kterou zemřela. Na dotaz, proč se to nezajistilo, byla odpověď, že jim řekli, že stačí repelenty – prý když si je koupí v Německu, tak to bude fungovat a nic se nestane,“ popisuje Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

V Evropě se v posledních letech rozšířila právě také západonilská horečka, kterou sem přináší migrující ptáci a přes místní komáry se šíří do lidské populace.

Jak se při cestách chránit?

Základem prakticky pro všechny cesty do zahraničí, včetně vyspělých oblastí, je očkování proti virové hepatitidě A+B a kontrola platnosti očkování proti tetanu. Do rozvojových zemí se pak doporučuje očkování proti břišnímu tyfu a dále podle potřeby. Očkování stačí většinou absolvovat pár týdnů před odjezdem, někdy ovšem i s několikaměsíčnímm předstihem.

Rodiče často podceňují cestování s malými dětmi. Podle primářky Hany Roháčové jsou častým případem průjmová onemocnění u těch nejmenších, které s sebou rodiče vzali na Bali nebo Maledivy.