Nejen zřícené letadlo! Potíže hlásí další dva boeingy stejného typu

Indonéské ministerstvo dopravy nařídilo inspekci všech boeingů stejného typu, který se v pondělí zřítil jen pár minut po startu z Jakarty. Kontroloři tak začali prověřovat deset letadel aerolinky Lion Air a národního dopravce Garuda Indonesia.

U dvou letadel, které vlastní právě Lion Air, jehož stroj se zřítil, našli inspektoři "menší technické potíže". Jedno z nich mělo problém se stabilizačním systémem, druhý s informačním displejem v kokpitu. Podle portálu Channel News Asia to oznámilo indonéské ministerstvo.

"Jsou to možná drobné závady, musí být ale co nejdříve opraveny. U letadel každá sebemenší chyba znamená, že by neměly vzlétnout," prohlásil letecký analytik Dudi Sudibyo. Potíže s dispejem měl podle dosavadního vyšetřování i zřícený boeing.

Na palčivé otázky o příčině pádu letadla, které bylo teprve před měsícem uvedeno do provozu, zatím vyšetřovatelé neodpověděli. V místě, kam se stroj zřítil, stále pracují záchranné týmy, které pátrají po dalších obětech. Neštěstí nepřežilo všech 189 cestujících a členů posádky.

Vyšetřovatelé provádějí také výslech pasažérů, kteří se stejným letadlem cestovali den před nehodou. Někteří z nich popsali, že se letoun třásl a prudce klesal a stoupal, což potvrdila i radarová data. Z moře nedaleko severního pobřeží Indonésie už pátrači vyzvedli jednu černou skříňku.

