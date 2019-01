Největší humus v MasterChefovi? Soutěžící jídlo koupil v obchodě!

Už dnes večer startuje nová řada kuchařské show MasterChef Česko. V roli přísných porotců se tentokrát objeví Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt. Ve Snídani s Novou mluvili o tom, na co všechno se mohou diváci těšit.

Fenomenální kuchařská soutěž je zpět! Už za pár měsíců bude jasné, kdo se stane novým českým MasterChefem. Aby ale mohli soutěžící uspět, musí uchvátit trojici přísných porotcům.

Ti sami v dnešní Snídani s Novou popsali, že dohromady tvoří spokojenou rodinku. Honza Punčochář prý zaujímá roli otce, Radek Kašpárek je máma a benjamínek Přemek Forejt jejich syn. A který z nich pouští největší hrůzu? "Jsem přísný, ale korektní," pasoval se do role kata Kašpárek.

Hlavně v prvních dílech to bude stát za to. Vedle talentovaných kuchařů se totiž přihlásili i adepti na hvězdnou pěchotu. "Jsou tam i chvilky, kde se člověk docela dost zasměje," slíbil Kašpárek. Na druhé straně ale jsou mezi soutěžícími i takoví, kteří šéfkuchařům pomalu šlapou na paty. "Ti, co byli moc dobří, už jsou pryč," smál se Punčochář.

Porotci také zavzpomínali na vůbec nejhorší jídlo, které jim soutěžící naservíroval. Tím byl prý buřtguláš. "Soutěžící ho ani neochutnal, byl tak arogantní. Dostali jsme k tomu kupovaný chleba, i když to byl pekař," popsali porotci.





Na první díl nové série MasterChef Česko se dívejte dnes od 21:35 na Nově!