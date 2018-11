Nemáme! Lékařům i nemocnicím chybí vakcíny proti tetanu

Denisa Moravcová ze Štoků na Havlíčkobrodsku se chtěla po letech nechat přeočkovat proti tetanu. Jenže nemůže. Máme výpadek očkovací látky hrazené státem – tohle zní z ordinací praktických lékařů po celé republice. Kdo chce přeočkovat proti tetanu, má smůlu. Tedy pokud si nechce téměř tisícovku připlatit.



A problémy s nedostatkem očkovacích látek mají nejen praktičtí lékaři, ale i nemocnice. “V jihlavské nemocnici máme vakcín dlouhodobě nedostatek,“ sdělila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.



“Dovozce vyhlásil krátkodobý výpadek. Do konce října to mělo být vyřešeno, tak doufám, že to bude obnoveno,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.



Lékaři musejí své pacienty přeobjednávat. Problém mají i ti, kteří už mají první nebo druhou dávku z celkových tří za sebou. Musí začít nanovo. Navíc není jasné, kdy se dodávky vakcín obnoví. “Mám přislíbeno, že příští týden už by měly být naskladněny, a pak už by měly být převezeny,“ řekl praktický lékař Jan Svoboda.



Tetanus je nebezpečná smrtelná infekční nemoc. V Česku naposledy zemřel před třemi lety muž v jižních Čechách. Nemoc provází nesnesitelné křeče. Bakterie tetanu se nesmí dostat do hlubokých uzavřených ran. Očkování je prevence. Ministerstvo slibuje, že se situaci podaří vyřešit nejpozději do konce listopadu. Přeočkovat proti tetanu by se měl každý po deseti až patnácti letech.