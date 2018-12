Pozor na řetězy na stromeček. Můžou způsobit požár, zjistila ČOI

U vzorků řetězů, které zajistili inspektoři, je na první pohled zřejmé, že nejsou v pořádku, co se týče vedení elektřiny. Inspekce odebrala 19 různých vzorků. Nevyhověl žádný z nich.

"Jedná se především o to, že krabička, kde dochází k přechodu napětí, je lehce otvíratelná, dokonce až někdy samootvíratelná. Následně jsou živé spoje k vidění, k doteku a živému kontaktu, a pak může dojít k nějakému zranění anebo ke škodám na majetku," vysvětlil Jan Řezáč, ředitel inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

Řetězy inspektoři odebírali z tržnic i z kamenných prodejen. Pokud máte podobné řetězy doma, měli byste je podle inspektorů vrátit dříve, než vám vzplane vánoční stromeček, nebo než dostanete zásah 230 volty.

"Prodejce má povinnost spotřebiteli vrátit peníze zpátky, protože ten výrobek není bezpečný. Obecně platí, že tyto rizikové řetězy mají jedno společné - a to je fakt, že jsou anonymní. Nikde na tom výrobku nenajdete výrobce, případně dovozce, i když je to zákonná povinnost. Je tam třeba maximálně nápis Made in China apod.," uvedl Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce. U všech nebezpečných světelných řetězů, které inspektoři odhalili, zakázali jejich prodej.