Německo kvůli stávce ruší polovinu letů. Včetně těch do ČR

Letecký provoz V Německu bude celé úterý výrazným způsobem omezen kvůli stávce bezpečnostního personálu. Celá akce nespokojených zaměstnanců potrvá až do večera, Německá letiště ruší minimálně polovinu letů, situace se dotkne i spojů do ČR. Celkově by stávka měla zkomplikovat cestu více než 220 tisícům cestujících.