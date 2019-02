O porodech rozhodují jen muži? Ministr zdravotnictví sklízí kritiku

V Česku vzniklo první Centrum porodní asistence, které má zvýšit kvalitu porodních služeb a zajistit komfort nastávajících maminek. V Centru budou porody probíhat pouze pod vedením porodní asistentky. Na každou rodičku bude jedna asistentka, ta povede předporodní péči i samotný porod. V blízkosti však bude z důvodu případných komplikací k dispozici i lékař.

"Porod povede porodní asistentka, ale lékař bude vždy připraven okamžitě zasáhnout, bude-li to zapotřebí," sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle Vojtěcha je prioritou především maximální komfort rodičky.

I když mnoho žen nápad vítá, ministr zdravotnictví po zveřejnění fotografie ze slavnostního otevření sklidil kritiku. Na snímku z akce totiž není ani jedna žena.

"To vypadá, že budou konečně rodit muži," směje se jedna z komentujících žen. "Pane ministře, nepřijde vám zvláštní, že nevidíme žádnou ženu? Ono by to bylo zarážející úplně u jakéhokoli tématu, ale zde to krásně odráží to, jakým způsobem a z jaké pozice se v České republice k porodnictví přistupuje," diví se další.

"Možná že na této fotce jsme se náhodou sešli jen muži, ale mohu vás ujistit, že téma porodních center a vůbec zvyšování kvality služeb v porodnicích velmi úzce konzultujeme s porodními asistentkami,“ bránil se ministr.

"Víte, pane ministře, my ženy bychom rády místo, kde budeme rodit my. My, ženy. Nikoli že to provede porodní asistentka a vymysli to banda chlapů,“ oponuje uživatelka. Necelé dvě hodiny na to už ministr ve snaze uklidnit rozbouřené ženy sdílel genderově vyváženou fotografii.