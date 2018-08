Od útoku žraloka uběhl týden! Toto je molo smrti, kde Petr zemřel

Už sedmým dnem se snaží egyptští vyšetřovatelé objasnit smrt českého turisty v oblíbené destinaci Marsá Alam, kterého po skoku do moře zabil žralok. Jediným výsledkem je ale znovuotevřená pláž u hotelu, kde predátor útočil, a vymýšlení nejrůznějších opatření, jak podobné tragédii v budoucnu zabránit.

Žralok zabíjel u mola

Žralok zabíjel jen kousek od hotelu Calimera Habiba Beach Resort, kde byl muž ubytovaný spolu s manželkou a dvěma dcerami (7 a 14 let). Osudným se stalo Petrovi molo, kam se rodina vydala asi dva dny před chystaným návratem do Česka.

"Manžel vlezl do vody a začal plavat... No a teď vidím z ničeho nic, že se obrátí, začal mávat rukama a snažil se plavat zpátky. V tom jsem kolem něho uviděla velký černý stín... Viděla jsem z vody vystrčený ocas, během chvilky se naráz rozlilo strašně moc krve," popsala hrozivou událost manželka. Ta tou dobou byla s mladší dcerou na břehu a čekala na plavčíka, který měl dívce přinést záchrannou vestu. Neuměla totiž plavat. Starší z dcer k moři nešla kvůli teplotám, zůstala ležet na pokoji.

Proč žralok útočil, není jasné

Zpráva o napadení žralokem zaskočila nejen české, ale i egyptské úřady. Všichni se shodují na jednom - útok se zcela vymykal normálu. "Takto útoky žraloků nebývají popisovány. Nestandardní byl ve fatální brutalitě i opakování útoku v krátkém časovém úseku," prozradil TV Nova mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours, se kterou rodina cestovala, Stanislav Zíma.

Na místo neštěstí už přijela dvojice expertů z Káhiry, kteří dostali za úkol zjistit, jak se žralok dostal tak blízko k pobřeží, o jaký druh se jedná a proč útočil. Jejich vyšetřování ale zatím žádné výsledky nepřineslo.

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří (ACK) je možné, že predátora do oblasti přilákala dobytkářská loď, která měla do vody vyhazovat kusy masa. S tím ale starosta Marsá Alam nesouhlasí. "Musíme si počkat na výsledky vyšetřování," sdělil Papež.

Pláž už je otevřená, molo ne

Pláž, u které predátor útočil, byla po incidentu okamžitě uzavřena. V současné době je podle Papeže opět v plném provozu. Jediné, kam místní ani turisté nesmí, je právě osudné molo. To je stále součástí vyšetřování.

Otevřít pláž se místní úřady rozhodly i s ohledem na to, že laguna je chráněna korálovým útesem, kterým by predátoři neměli proniknout. Problém je, že zmiňované molo sahá až za tuto bariéru, což se stalo osudným i českému turistovi. Skákal do nestřežených vod.

Podle Papeže je pravděpodobné, že pokud egyptské úřady na tragédii nějak zareagují, pak to bude zavedením nových "technických norem". Jednou z nich by mohlo být i zkracování délky lávek. "Egyptské úřady pravděpodobně budou korigovat možnost vstupu za korál, s největší pravděpodobností pak nařídí hotelům, aby na těch molech měly plavčíky," prohlásil.

Rodina je zdrcená, pohřeb ale nechystá

Příbuzní zesnulého Petra jsou z celé události v šoku. Šlo o jejich první exotickou dovolenou, na kterou kvůli nákladné rekonstrukci domu šetřili dlouho. Po útoku žraloka rodina odmítala v Egyptě zůstat, díky pojišťovně se mohla vrátit zpět do vlasti hned druhý den. V Praze ženě a dětem zaměstnanci letiště umožnili použít boční východ, kde už je vyzvedla sanitka a odvezla i s kufry pryč.

Zejména starší dcera je smrtí tatínka otřesená. Podle maminky na něm hodně visela. Pohřeb rodina nechystá. "Bude zpopelněn bez obřadu, bez ničeho," řekla pouze manželka.



Celý rozhovor s ženou mrtvého muže: