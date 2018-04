Odpočívej v pokoji, brácho! Svět se loučí se zesnulým Aviciim

"Tak smutné, tak tragické. Sbohem drahý, sladký Time. Odešel jsi příliš brzy," napsala například Madonna pod společnou fotku s Aviciim u dýdžejského pultu. Avicii zpěvačce produkoval album Rebel Heart.

Obrovský šok způsobilo úmrtí teprve osmadvacetiletého mága elektronické hudby mezi jeho kolegy. Calvin Harris neskrýval šok nad tím, že švédský dýdžej odešel ze světa tak mladý, když "toho mohl ještě tolik dokázat".

V podobném duchu se vyjádřil i DJ Zedd, Dua Lipa, Deadmau5 nebo Marshmello, který na Twitteru napsal: "Nemám slov. Odpočívej v pokoji, brácho". Vše doplnil plačící emotikonou.

Mezi dalšími kondolujícími jsou například kapela Imagine Dragons, modelka Rita Ora nebo DJ Martin Garrix. Dojemný vzkaz poslal Aviciimu do nebe i zpěvák Aloe Blacc, který s dýdžejem spolupracoval na megahitu Wake me up.

"Posílám kondolence Timově rodině i jeho blízkým přátelům. Nemůžu ani vyjádřit, jak hluboký je můj smutek. Setkání s ním mi změnilo život. Byl neuvěřitelně talentovaný a strašlivě mě bolí, že je pryč," uvedl Blacc.

My heartfelt condolences to Tim's family and close friends. I can't express how deeply sad I am. Meeting him changed my life. He was an amazingly talented person and it hurts so bad that he's gone.