Odporné útoky na Kate a Williama: Gratulujeme k dalšímu parazitovi!

Nenávistné příspěvky na královskou rodinu vyvolaly bouřlivou diskuzi. Velká část britské společnosti totiž své monarchy zbožňuje. Na ty, co malého prince označili za parazita, se tak záhy sesypali fanoušci královské rodiny.

Jeden z diskutujících sdílel upravenou fotografii pořízenou před porodnicí. Princ William ale místo novorozence nesl mimozemšťana. "Táhni, ty malá ještěrko. Poslední, co potřebujeme, je další parazit žijící z tvrdé práce lidí!" napsal další diskutující.

"No, další, na kterého my daňoví poplatníci budeme vydělávat. Ne, není to uprchlík, je to další zatracený monarcha!" zlobí se další. A v podobném duchu se nesly i další komentáře. "Další malý parazit do sbírky," napsal Daniel Jenkinson na twitteru. "Další dítě, které bude vysávat britskou veřejnost," objevilo se v dalším tweetu.

"No skvěle. Princ Parazit III. Určitě by tahle rodina na dávkách měla být sankciována za to, že má další dítě na účet daňových poplatníků, ne?" tweetoval uživatel s přezdívkou Shaftus.

"Královská rodina může mít kolik dětí chce, a o jejich děti se postarají daňoví poplatníci. Ale normální rodiny si z daní mohou odečíst jen dvě děti," upozorňuje v komentářích na facebooku deníku Daily Mirror Susan Haymanová. "Jak tohle může být spravedlivé? Je to zatraceně špatně!" zlobí se.

Oslavné reakce ovšem na internetu výrazně převládly. Někteří fanoušci královské rodiny se vydali prince Williama, vévodkyni Kate a jejich děti bránit.

"Nechápu, proč někteří lidé tak královskou rodinu nesnáší. Je to proto, že to jsou Britové? Nebo proto, že to jsou idioti? Narodilo se dítě, to je skvělé bez ohledu na to, kdo jsou jeho rodiče!" napsala Stephanie.

Na obdobné útoky jsou navíc britští monarchové zvyklí. Novorozeného prince začali někteří nazývat parazitem už ve chvíli, kdy Kate oznámila, že je potřetí těhotná. Transparenty "Parazité, táhněte domů" pak Williama a Kate "vítaly" při návštěvě Kanady před sedmi lety.

Cesta do Kanady byla první oficiální cestou Williama a Kate po jejich svatbě. Za "parasity a cirkusáky" označil Williama a Kate i člen parlamentu provincie Quebec, levicový politik Amir Khadir.