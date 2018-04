Okamura míří za Zemanem. Prezident chce, aby vládl s ANO

Po pondělním jednání s Andrejem Babišem a hnutím ANO a včerejší schůzce se zástupci komunistů přivítá dnes prezident Miloš Zeman v Lánech předsedu SPD Tomia Okamuru.

Setkání by mělo začít v 16 hodin a mluvit by se mělo o tom, za jakých podmínek by hnutí Svoboda a přímá demokracie bylo ochotno podílet se na vzniku nové vlády.

Miloš Zeman totiž už v pondělí řekl, že bude lobbovat za vytvoření menšinového kabinetu hnutí ANO, který by stál na podpoře či toleranci komunistů a právě SPD.

V 16:30 by navíc ve Sněmovně mělo zasednout vedení hnutí ANO a tématem bude také jednání o vládě - potažmo případná spolupráce s SPD. Někteří politici z nejsilnějšího povolebního subjektu totiž už před časem řekli, že spolupráci s Tomiem Okamurou odmítají a že by se v takovém případě odmítali na takové vládě vůbec podílet.

Hnutí ANO je teď navíc v krizi, protože kromě patové situace při sestavování vlády jeho řady v poslední době opouští někteří jeho členové.