Spalničky se v Česku šíří dál. Hygienici zavedli další opatření

Ve středních Čechách registrují hygienici 16 případů spalniček, před pár dny jich bylo třináct. Procentuálně jde o asi třicetiprocentní nárůst.

"Aktuálně evidujeme o 3 nové případy více než v předchozím týdnu, takže od začátku roku máme v Praze 73 případů onemocnění spalničkami," doplnil ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek. Protože v metropoli je nemocných zdaleka nejvíc, podnikají hygienici i další kroky.

Pět set osm zdravotníků, kteří pracují na centrálních příjmech a příjmových ambulancích pražských nemocnic, totiž čeká mimořádné očkování proti spalničkám. V pátek o tom definitivně rozhodli hygienici.

"Toto očkování se ale nebude týkat těch, kteří se prokáží dokladem o dvou aplikovaných dávkách očkovací látky proti spalničkám a osob, které onemocnění prokazatelně prožily a osob, u kterých testy prokázaly dostatečnou hladinu protilátek," upřesnil Jarolímek. Celkem už tak bude mimořádně očkováno asi 800 pražských zdravotníků.

Hygienici rovněž prozradili, jakých pacientů se nemoc v metropoli týká - dosud onemocnělo 49 dospělých a 24 dětí. Průměrný věk nemocných přitom poměrně výrazně stoupá.

Když se spalničky začaly šířit, bylo průměrnému pacientovi necelých šestnáct let, později se průměr zvedl na 26 roků a aktuálně je ještě o pět let vyšší. Novým třem pacientům je přitom průměrně dokonce 40 let.

Ze čtyřiadvaceti nemocných dětí a mladistvých 18 nebylo proti spalničkám vůbec očkováno (z toho 5 dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 13 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli); dalších 5 dětí bylo očkováno na Ukrajině a u 1 dítěte (cizince) rodiče o očkování nedohledali potřebné informace.

Jak se spalničkám vyhnout?

Středočeští hygienici uveřejnili několik obecných rad, jejichž dodržování sníží riziko nákazy spalničkami. Tady jsou.

Nenavštěvujte místa s velkou koncentrací lidí.



Myjte si často a opakovaně ruce: Mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje pravděpodobnost onemocnění. Pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi.



Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše.



Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči - snížíte tím riziko přenosu viru prostřednictvím rukou z kontaminovaných předmětů.



Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, ručníky, u dětí hračky apod.



Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.