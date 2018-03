Pád z útesu nepřežilo 5 členů rodiny. Tři adoptivní děti zmizely

Lesbický manželský pár Jennifer a Sarah Hartovy (39) podle sousedů opustily rychle svůj dům se všemi adoptivními dětmi. Údajně to bylo ve chvíli, kdy na jejich dům zvonili pracovníci z úřadu na ochranu dětí. Jejich auto ale sjelo z útesu.

Tragický pád nikdo neviděl. Auta, které leželo mezi útesy, se našlo až o tři dny poději. Záchranáři ale na místě už našli jen pět mrtvých těl – matky a tří děti. Po dalších třech jakoby se slehla zem. Policie je však přesvědčena, že se v době bouračky také nacházely v autě. I když pohřešované děti hledali u příbuzných, zároveň hledají jejich těla v okolí nehody. "Jsme přesvědčeni, v autě jela celá rodina," popsali příbuzní.

Policie se snaží zjistit, jak se tragédie odehrála. Nenašli žádné stopy po tom, že by se řidička snažila auto prudce zabrzdit. Ani nepracují s verzí, že by sjela z útesu plánovaně. V jejich domě nenašli vyšetřovatelé žádné stopy po násilí nebo hádce. Vše údajně nasvědčuje tomu, že se brzy chtěli vrátit do svého domu. Našli tam totiž zvířata a všechny jejich věci.

Sociálku na rodinu zavolali sousedé. Měli totiž obavy, protože se jedno z dětí k nim poslední dny často chodilo pro jídlo. Devonte jim řekl, že matky schovávají jídlo jako trest. Poprosil je, aby ho nechali potravu u domu, aby na to matky nepřišly.

Devonte Hart touched our hearts with this hug that spread across the globe.



He is reported missing after his family died in car crash.



I'm praying that he is found safe.



This is heartbreaking.https://t.co/NJE0qjmvtK pic.twitter.com/Z6psJxhjqp