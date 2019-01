Patricie Solaříková v slzách: Bude se vdávat a ukázala i prstýnek!

Tak už je to oficiální! I když bylo možné v posledních týdnech vídat oblíbenou herečku s prstýnkem na ruce, až dosud tajila, že by šlo o prstýnek zásnubní. S pravdou ven se rozhodla jít až nyní!

"No dobře, hodně z vás už si prstýnku všimlo, dokonce i některá média už se ptala, tak já nebudu dělat Zagorku. Nechtěla jsem to oznamovat touhle fotkou, když se to stalo a bylo to úplně čerstvý... teď už to ale ví všichni, kdo to měli vědět, komu jsme to chtěli říct osobně a tím pádem se s vámi můžu o tuhle fotku podělit... mám ji totiž moc ráda," napsala Solaříková na instagramu.

Jejím vyvoleným je event manager hudební televize Tibor Pagáč. Ještě loni v létě se přitom spekulovalo o tom, že se ti dva rozešli. Opak je pravdou a ukázalo se, že vztah těm dvěma klape líp než kdy předtím. Oběma gratulujeme a těšíme se na veselku!