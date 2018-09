Pavel neunesl prohru v počítačové hře, uřízl si hlavu motorovkou!

Podle ruských médií Pavla vedla k sebevraždě závislost na počítačových hrách, respektive to, že v jedné z her Pavel prohrál. "Teenager z Tomské oblasti spáchal sebevraždu potom, co prohrál počítačovou hru," uvedla podle listu Daily Mirror ruská televize NTV.

Jméno hry ruská média neuvedla. Podle jedné ze svědkyň Pavel kvůli hraní hry úplně přišel o nervy, došel na zahradu a tam si otřesným a brutálním způsobem vzal život.

Počítač, na němž se měl Pavel stát závislým, koupila podle ruských médií chlapci jeho matka. Policie ke smrti patnáctiletého teenagera uvedla jen, že zahájila kriminální vyšetřování s tím, že prověřují, jestli jej někdo k sebevraždě nepodnítil.

Rusko v minulých měsících zažívalo epidemii sebevražd teenagerů, které k smrti dohnaly vražedné hry na sociálních sítích, hlavně tzv. Modrá velryba, která se šířila i mimo Rusko. Hráči měli plnit různé úkoly. Tím posledním bylo vzít si život.