Pavlína je lidská kreatura, tvrdí Lukáš! Vzala ho Dáša na milost?

Ve středečním díle Výměny manželek jste viděli rodinu z Brna, kterou tvoří Dáša (43), její přítel Lukáš (33) a dcera Míša (3). Na druhé straně jste se seznámili s Pavlínou (45), Andřejem (45) a dcerami Anetou (16) a Laurou (10), kteří žijí v obci Hrčava na východě republiky.

Dáša si natáčení užila. "Na Výměnu vzpomínám jen v dobrém. Dostala jsem se do rodiny, která byla naprosto úžasná, zažila jsem věci, které bych jinak nezažila," popsala. A nakonec dala druhou šanci i Lukášovi. "Věděla jsem, že Lukáš doma po mém návratu nebude. Řešil totiž věc, kterou musel řešit. A když ji vyřešil, tak jsme to spolu zkusili," pochlubila se.

Vrátili se k sobě asi po třech týdnech. "Snažil jsem se dát dohromady svůj život a sám sebe. Hlavně jsem řešil, jestli chci s Dášou být - potom, co mi udělala. Teď je v podmínce a moc dobře ví proč," řekl Lukáš s tím, že si není jistý, jestli s přítelkyní chce být. "Přítelkyně si uvědomila, že její starší dcera není zas až takový andílek, jak si představovala, že dost vrážela klín mezi nás dva a snažila se nám vztah zničit," dodal.

Na Výměnu by nejraději zapomněl, s Pavlínou si totiž nesedli. "Byl to člověk, který byl naprosto vykřivený a neupřímný. Byla to lidská kreatura, která je absolutně nepoužitelná," myslí si o Pavlíně Lukáš. Předposlední den mu prý ukázala svou pravou tvář. "Do té doby si hrála na to, jak je skvělá maminka, což určitě není ani doma," tvrdí.

Po Výměně se u nich prý změnilo úplně všechno a k lepšímu. "Přítel skončil s věcmi, které se mi na něm nelíbily, u kterých mi dlouhodobě sliboval, že je ukončí, a o kterých si myslel, že ho neovlivňují. Začal se sebou něco dělat. A urovnaly se i vztahy mezi Lukášem a mou starší dcerou, což pro mě strašně moc znamenalo. Splnilo se mi všechno, kvůli čemu jsem do Výměny šla," pochválila si Dáša.

S druhou rodinou by Dáša byla moc ráda v kontaktu. "Mladší holčička mi dokonce zkoušela zavolat, ale z nevole maminky jsem Laurince řekla, aby mi už nevolala, že to pro ni bude lepší. Z manželových sociálních sítí mi maminka psala, že jsem k nim vnesla akorát zmatek," zakončila.



