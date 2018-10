Policie už Roberta (13) nehledá v lesích! Rodiče mu poslali vzkaz

Bezmoc, zoufalství a strach o syna je cítit z každé věty samoživitelky. Kromě Roberta se ještě stará o svou malou dceru. Syn z domova odešel v pátek. A napsal matce dopis.

"Prosím tě, vrať se domů. Vždyť cokoliv, co jsme si řekli, to nic není, nic to neznamená. Všechno se dá vyřešit," prosí zdrceně matka.

"Utekl jsem, aby jsi, chci, aby jsi měla klid," citovala marka dopis svého syna. "No... Já si myslím, že to bylo právě to, co jsem mu řekla den před tím, že chci, aby víc pomáhal a né jenom přidělával starosti. To přeci není důvod, aby se sebral a odešel," dodala.



Policisté dnes změnili strategii pátrání. Přestali ve velkém prohledávat lesy a okolí Hranic. Dávají přednost operativnějšíému pátrání. Shromažďují informace, které by mohly vést k vypátrání malého Roberta. Vyslýchají další možné svědky. Včera a předevčírem po školákovi pátralo přes 200 policistů, hasičů a dobrovolníků.

Svého syna prostřednictvím sociální sítě oslovil i jeho otec, který s rodinou nežije. "Děkuji všem za to, že se mnou hledáte kluka. Já už nevím, kudy kam. Roberte, prosím, vrať se. Nemusíš se bát, já tě k matce zpět už nepustím. Budu dělat vše pro to, abys už netrpěl," vyzval svého syna. Podle matky se ale otec o Roberta do incidentu vůbec nezajímal.

Podle policistů může být chlapec kdekoliv v republice nebo v zahraničí. "Jsme v úzkém kontaktu s německými kolegy, kteří o této situaci ví," uvedla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Böhmová.

Robert u sebe ani neměl peníze. "Poslední peníze, které jsem mu dávala, byla jen stovka na cestu do školy," řekla matka. Že by chtěl někdo Robertovi ublížit, se jí nechce uvěřit.





Chlapec měří asi 150 cm, má hnědé oči a hnědé, delší vlasy. Minulý pátek, kdy ho viděli naposledy, měl na sobě šedou teplákovou soupravu a šedou bundu. Pokud byste o něm měli jakékoliv informace, kontaktujte policii na tísňové lince 158.