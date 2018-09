Praha nepřispěje čtyřčatům na auto. Populismus, tvrdí zastupitelé

Čtyřčata se narodila letos v červnu v pražském Motole. Spolu s nimi má rodina celkem pět dětí. Rodina disponuje pečovatelkou a dvěma dvoumístnými kočárky.

Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského (Praha sobě) to však nestačí. "Rodina musí mít devítimístný automobil, aby se vůbec mohla dopravovat po světě. Navrhl jsem tedy, aby Praha této rodině pomohla půl milionem korun právě s autem," napsal na svém facebookovém profilu.

Jednalo by se pouze o příspěvek, nikoliv proplacení celé ceny. Odhadovaná cena vozu je 760 tisíc korun bez DPH.

Návrh se však nesešel s pochopením většiny ostatních zastupitelů - zejména pravice. Čižinský sklidil velkou kritiku. "Nekritizuju pomoc rodině, ale Čižinského za jeho populismus a nekoncepčnost. Je zastupitelem dlouho a měl možnost pomáhat lidem. Ne že to bude dělat populisticky, protože se blíží volby," sdělila zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

"Vím, že je potřeba pomáhat lidem. Zastupitelé Prahy se dohodli, že rodině pomohou individuálně. Každý na ně přispěje ze svého," dodala. Podle Jiřího Nouzy (STAN) každý z dobrovolníků přispěje částkou 30 tisíc. "Zatím s tím souhlasilo deset kolegů a já věřím, že i další přispějí touto částkou," uvedl Nouza.

Udženija Čižinského nešetřila. Nazvala ho pokrytcem a zdůraznila, že je jeden z nejbohatších funkcionářů. Proto ho vyzvala, aby podpořil rodinu ze svého platu. "To vše dělám a podporuji. Současně si ale myslím, že má přispět i obec," napsal Čižinský na Facebooku.

Červnová čtyřčata - tři holčičky a jeden chlapec - se v Čechách narodila poprvé po patnácti letech. "Čtyřčata se rodí jednou za patnáct let a je to něco, co se bez pomoci ufinancovat nedá," vyjádřil se Čižinský.