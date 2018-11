Bylo v pořádku natočení Babiše ml.? Jasno nemají ani právníci

Kauza odstartovala začátkem tohoto týdne, kdy reportéři Seznam Zprávy zveřejnili rozhovorem s Andrejem Babišem ml. V něm prohlásil, že jej spolupracovníci jeho otce drželi na Krymu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo.

To ale jeho otec a český premiér odmítá a zdůraznil, že jeho syn je psychicky nemocný. "Natáčet psychicky nemocného člověka tajně tímto způsobem je odporné a hnusné!" poukázala Babiš na fakt, že rozhovor byl natáčen na skrytou kameru.

Podle právníků nelze jednoznačně říct, zda jednání novinářů bylo v souladu se zákonem. Na to je známo příliš málo podrobností. Stěžejní v tomto případě je, zda byly informacemi zveřejněny v souladu s veřejným zájmem.

"Obecně platí, že zpravodajská licence umožňuje nejen použití, ale též pořízení podobizny určité osoby, přičemž je nerozhodné, zda k tomuto pořízení došlo tzv. skrytou kamerou či o pořizování záznamů dotčená osoba věděla. Musí však jít o použití ve zpravodajství, tedy o referování o aktuálních událostech veřejného zájmu," vysvětlil Aleš Rozehnal z advokátní společnosti Rozehnal & Kuchař.

To potvrzuje i právnička Eva Ondřejová: "K pořízení a použití zvukového a obrazového záznamu není třeba svolení, avšak pořízení a použití musí být učiněno přiměřeným způsobem. Je tedy nutno znát konkrétní okolnosti případu a fakta, aby tato přiměřenost mohla být posouzena," vysvětlila s tím, že bez znalosti stanovisek všech stran a informací je těžké případ hodnotit.

Advokátka Ladislava Jasanská z advokátní kanceláře Jasanská&Co. k věci doplňuje: "Pokud chcete někoho nahrát, měl by o tom dotyčný vědět. Pokud se skutečně jednalo o skrytou kameru, dotyčný o tom nevěděl a nejednalo se o veřejný zájem (tzv. novinářskou licenci), tak to v souladu se zákonem není. Obecně platí, že pokud se mnou bude chtít někdo nahrát rozhovor, musí mě o to požádat."

Při pořizování rozhovorů s psychicky nemocnými lidmi platí podle právníků přísnější pravidla. "Tyto osoby musí v první řadě souhlasit s tím, že rozhovor poskytnou, že bude zachycena a zveřejněna jejich podoba, a tento souhlas musí dát i osoba, která o ně pečuje. Tato osoba by měla navíc být rozhovoru přítomna. To znamená, že se oběma musí vysvětlit zejména důvod rozhovoru a způsob jeho použití. Musí být také respektováno jejich právo následně změnit názor. Dotazovaný musí pochopit, že rozhovor je činěn s novinářem. Novinář by se tedy měl vyvarovat toho, aby se choval jako jeho přítel a využíval jeho zvýšené důvěřivosti. Dotazy by měly být vždy otevřené a nikoli sugestivní," řekl Rozehnal.

Novináři se při zveřejnění reportáže odvolávali na veřejný zájem. Ten je podle právníků v případu stěžejní. Nesmí být vyvolán pouhou zvědavostí či touhou po senzaci. "Pokud věc není ve veřejném zájmu a je soukromá, není možné ji zveřejnit," upřesnil Rozehnal. Veřejný zájem musí být v každém případě posuzován objektivně a s přihlédnutím k faktům. "Nelze tedy zjednodušovat a tvrdit, že natáčení a uveřejňování záběrů ze skryté kamery buď porušuje nebo neporušuje právo na soukromí, je nutné znát konkrétní okolnosti daného případ," doplnila Ondřejová.

Obecně je veřejný zájem takový, který je výrazem celé společnosti nebo legitimních společenských menšin. Musí se jednat o významný přínos k věci závažné důležitosti. Z toho vyplývá, že do věcí veřejného zájmu nepatří věci soukromé. "To však neplatí u osobností veřejného zájmu, neboť i soukromý život osobností veřejného zájmu může být za určitých okolností oprávněným veřejným zájmem, a to tehdy, pokud jejich soukromý život má nebo může mít vztah ke schopnosti nebo způsobilosti osobnosti veřejného zájmu vykonávat veřejnou činnost nebo jestliže jejich soukromý život může mít význam pro hodnocení jejich činnosti ve veřejném životě," vysvětlil Rozehnal.

I podle Jasanské musí veřejně činné osoby počítat se sníženou ochranou osobnosti. "Nižší ochranu soukromí a osobních projevů mají např. politici; otázkou je, nakolik se tato snížená ochrana vztahuje i na jejich rodinné příslušníky. U těch je obecně ochrana zvýšená, tak jako u běžných lidí. Zatím není jasné, jak velký byl veřejný zájem v případě Babiše ml. a nakolik v kauze Čapí hnízdo figuruje. Novinářská licence nicméně umožňuje zveřejňovat i informace, které jsou kritické a mohou i zasahovat do práv druhých, pokud je zájem veřejnosti na tom, aby to věděla," tvrdí Jasanská.

Právníci se shodují na tom, že i kdyby Babiš ml. nedal předem souhlas se zveřejněním rozhovoru, může to udělat i zpětně. "Bude to zpětné legitimizování," popsala Ondřejová. Rozehnal ale upozorňuje, že u obzvláště zranitelných osob by měl být dán souhlas předem.

Jestli je případ ze strany Babiše ml. právně napadnutelný, není podle právníků jednoznačné. "Pokud by měl za to, že se cítí být reportáží dotčen, prostor pro obranu zde je," myslí si Ondřejová. Podle Rozehnala jde ale spíše o etiku než porušení práva. Jasanská tvrdí, že by záleželo na mnoha faktorech, které ale v současnosti neznáme. "Určitě není vyloučeno, že se některá strana poškozená cítí a ohradí se u soudu. Jak by soud situaci posoudil a zda by dovodil zásah do osobnostních práv, by záviselo na mnoha faktorech, které momentálně neznáme," uzavřela.

Premiér Andrej Babiš bude hostem pořadu TV Nova "Vládní krize: Andrej Babiš exkluzivně", kde promluví o aktuální kauze. Pořad můžete sledovat ve 21:25 v neděli na TV Nova.