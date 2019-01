Překvapení v centru Plzně! V baru se po půlnoci narodil chlapeček

Plzenští záchranáři v noci z pondělí na úterý vyjížděli k poněkud neobvyklému případu. Těhotná žena po půlnoci přišla do baru, kde požádala o pomoc - začala totiž rodit. Do porodnice se už nedostala, chlapečka porodila v baru.

V noci z pondělí na úterý se v plzeňském baru Jekyll & Hyde na rohu Americké a Klatovské třídy narodilo miminko. Podle plzeňských záchranářů žena přišla do baru požádat o pomoc. Do porodnice už se ale nedostala, začala v baru rodit.

"Oznámení jsme obdrželi okolo půl jedné ráno. Na místo vyrazili záchranáři, kteří tam byli do tří minut, a pro jistotu také hasiči," uvedla mluvčí záchranářů Mária Svobodová. Chlapeček přišel na svět přirozeným fyziologickým porodem a podle záchranářů je zdravý.

"Pro ženu přijela posádka rychlé zdravotnické pomoci, pro miminko sanitka s inkubátorem. Oba skončili v nemocnici na Lochotíně," řekla mluvčí záchranářů.

Podle informací Krimi Plzeň v baru zrovna pořádaly zdravotní sestřičky z plzeňské koronárky rozlučku se svobodou a rodící ženy se do příjezdu záchranářů ujaly. "Šlo to rychle, prohlásila, že rodí, odkryly ji, dítě odrodily a rodičku konejšily do příjezdu záchranky," napsala pro Krimi Plzeň jejich čtenářka.

Noční porod v baru překvapil nejen záchranáře, ale také majitele podniku Jekyll & Hyde. "A to jsme si mysleli, že už nás nemůže nic překvapit. Tak za 18 let máš u nás pivko grátis, smrádě," vzkázali novorozenému chlapečkovi na facebooku.