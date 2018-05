Pro koho jsou elektrokola?

Řeč je elektrokolech, kterých neustále přibývá, a stejně jako každý jiný „boom“ sebou nesou pozitivní i negativní reakce. Je elektrokolo jen pro důchodce? Nebo jen pro lidi po úrazu? Na to jsme se ptali přímo odborníků.



Už se vám to jistě někdy stalo. Jeli jste na kole s trénovanějším parťákem/parťčkou a po nějaké chvíli svižného tempa vám začaly olovnatět nohy, s dechem jste už nestačili, bušilo vám ve spáncích a jediné, po čem jste toužili, bylo raději si sednout do příkopu a počkat tam. Věty typu „Neboj, už jen kousek“, nebo „To víš, to musíš trochu trénovat“ padaly vzduchem a šlapání na nějakém dvoukolém stroji se vám znechutilo. V takovém případě není od věci si zjistit pár informací o elektrokolech.



Elektrokolo je ve stručnosti běžné jízdní kolo, které je doplněné o elektrický pohon. Tento elektrický pohon doplňuje sílu, kterou vynakládáte při šlapání, takže není pravda, že by nebylo potřeba šlapat vůbec a e-bike dělal všechno za vás. Šlapat budete vždycky, ale ve srovnání s klasickým kolem můžete jet lehčeji a s vynaložením menšího úsilí.





Zdroj: Tomáš Rucký

Elektrokola výborně poslouží zejména starším ročníkům, cyklistům po úrazu, ale obecně jsou určená úplně pro každého, kdo zkrátka nedisponuje výbornou kondicí, ale rád by si objel delší výlet na kole. E-biky jsou často viděná také u párů, kdy většinou zástupkyně něžného pohlaví nestačí svým výkonnějším partnerům a elektrokolo mezi nimi dokáže smazávat rozdíly. S nadsázkou můžeme říct, že elektrokola snižují rozvodovost.Stejně jako běžná jízdní kola, také elektrokola můžeme rozdělit na základní kategorie, jako jsou pevná, celoodpružená, krosová, silniční nebo dokonce endurová, tedy elektrokola určená do terénu. Při výběru je tedy důležité si uvědomit, kam, kudy a jak chceme s e-bikem jezdit a tomu přizpůsobit i výkon baterie. Pro kratší přesuny přes město nebo podél vody stačí například baterie s výkonem 300 Wh, na dlouhé výlety se hodí baterie s výkonem 500 Wh, takže na jedno nabití můžete ujet 90 až 200 km v závislosti na používaném výkonnostním režimu.Populární trailové ježdění tlačí i na výrobce elektrokol, takže se můžete setkat i s celoodpruženými e-biky se zdvihy až 170 mm, které mají teleskopickou sedlovku a zvládnou i klasickou bikeparkovou trať bez jakéhokoli omezení. Díky e-biku tak stihnete svůj oblíbený trail sjet i několikrát za den, proto ho čím dál víc pro trénink v této disciplíně využívají i profesionální jezdci.Baterie na e-bikách můžete vidět připevněné na spodní rámové trubce, nad středem, nebo dokonce jsou důmyslně zabudované přímo uvnitř rámové trubky, takže na první pohled jsou od běžných kol takřka nepoznatelné.Nejnovější a nejdražší modely pracují právě s umístěním baterie i motoru nad střed kola, tedy pod těžiště cyklisty, čímž se kolo stává velmi dobře ovladatelné i v terénu při jízdě z kopce (netlačí dopředu na ruce).Většina elektrokol nabízí několik jízdních režimů (cca 3-4 stupně) a zpravidla jako lehká pomoc postačí i stupeň první. Do prudkých a dlouhých kopců jistě uvítáte nejvyšší stupeň pomoci, stejně však musíte šlapat do pedálů, aby se tato „pomoc“ aktivovala. Elektrokolo navíc dle naší legislativy může jet jen 25 km/h, pak už musíte šlapat „za své“.A co když se vybije baterie? I na to už jsou na řadě míst u nás i v zahraničí připraveni a na výletě můžete vyhledat tzv. nabíjecí stanice. „Do plna“ se baterie nabije za 3-4 hodiny, některé baterky dobijete i do hodiny a nabíječka se vám vejde i do batůžku, takže vám de facto stačí zásuvka na nějakém občerstvovacím místě.Údržba e-biku je většině ohledů stejná jako u běžného kola, větší pozornost je samozřejmě potřeba věnovat baterce. V ideálním případě se baterku snažte dobíjet do plna a přes zimní sezonu ji skladujte v pokojových teplotách, protože minusové teploty či dokonce mrazy životnost baterie výrazně snižují.Ačkoli v letech minulých se ceny i základních elektrokol pohybovaly do 100 000 Kč, dnes pořídíte slušné elektrokolo za nějakých 50 000 Kč (s průměrně těžkým člověkem zvládne 80 km). Fajnšmekry budou zajímat jistě ta nejdražší elektrokola, jejichž cena může být až okolo 200 000 Kč. Tyto e-biky bývají zpravidla z karbonu, s perfektním motorem a také s ideálním vyvážením baterka versus kolo, tedy nad středem. Díky neustále pracujícímu karbonu kola lépe pohlcují nerovnosti v terénu a váha kola se dostane i pod 20 kg.Na informace o elektrokolech jsme se ptali ve specializované prodejně na elektrokola Mojekolo v pražských Záběhlicích.