Proč klepeme na dřevo? Záhada nejslavnější pověry rozluštěna!

Daří se mi dobře, musím to zaklepat. Nejspíš každý z nás už někdy klepal na dřevo, aby se mu věci dařily tak jako doposud. Proč je právě tato pověra mezi lidmi tak zakořeněná? A proč se klepe právě do něčeho dřevěného?

Pokud chceme, aby všechno zůstalo tak, jak to je teď, měli bychom to alespoň třikrát zaklepat do dřeva. Alespoň tak to říká jedna z nejoblíbenějších pověr. Její původ sahá daleko do historie - až do období Keltů.

Jedná se o ryze pohanskou pověru, i když tento zvyk v současnosti dodržují i někteří křesťané. Pohané totiž věřili, že prastaří duchové žijí ve stromech a tím, že na strom zaťukají, si je přivolají na pomoc. Ideální je v tomto případě klepat do dubu, fungovat by ale měla každá dřevěná plocha.

Někteří lidé místo na dřevo klepají na zuby, prý proto, že ty nehoří. Je to ale hloupost, která pramení jen z jejich neznalosti původu pověry. Místo šťastných věcí si tak spíš jen zaviní dřívější návštěvu zubaře.

Proč při kýchnutí přejeme "na zdraví"? A jak souvisí velikost penisu s velikostí nohou? Přečtěte si to v dalších dílech našeho seriálu o pověrách! Všechny najdete ZDE.