Reakce na sjezd ANO: Komunisté gratulují, opozice se vysmívá

Na projev Andreje Babiše na sjezdu hnutí ANO reagovalo několik politiků. Třeba předseda TOP 09 Jiří Pospíšil citoval Babišův výrok, že hnutí chce malý a levný stát, který nikoho neotravuje. "Realita: Zajišťovací příkazy, EET, kontrolní hlášení, zákaz prodeje v obchodech, blokace webu...," napsal Pospíšil.

Komentoval také znovuzvolení Babiše do čela hnutí: "Delegáti hnutí ANO si opět zvolili do svého čela člověka, kvůli kterému se naše země po všech jeho absurdních kauzách zase jednou ocitla na seznamu států východní Evropy," tweetoval Pospíšil.

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je předseda hnutí ANO Babiš "buď humorista, nebo už neví, co říká a dělá," napsal Kupka a také odkazoval na Babišův výrok o malém a levném státu, který nikoho neotravuje.

"Fakta: nárůst úředníků o tisíce, likvidační pokuty za EET, megalomanské projekty typu vládní čtvrť a nakonec přiznání, že peníze už došly a bude nutné zvýšit daně," kritizuje premiéra Kupka.

"Malý a levný stát" zaujal také poslance KDU-ČSL Marka Výborného. "Andrej Babiš se vrací z vesmíru. Pět let je zapomenuto, čo bolo, to bolo. Jsem zvědavý na činy, malý a levný stát ve vládě s komunisty a socialisty bude skutečně unikátní dílo!" tweetoval Výborný.

Předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska zaujal Babišův výrok o tom, že ´náš národ je geneticky předurčen, aby hrál větší roli než doposud´. "V roce 2018 stanul v čele české vlády příslušník slovenského národa. Všichni se ptají, jak se to mohlo stát a ono je to tak prosté: Slovenské národní genetické předurčení," tweetoval Kalousek.

S vládním angažmá hnutí ANO bilancoval na facebooku předseda ODS Petr Fiala. "Vláda s komunisty, socialistická politika, zvětšující se stát, rostoucí výdaje státního rozpočtu, nové regulace, předpisy, kontroly, omezování aktivních lidí – to je bilance hnutí ANO ve vládě. To jsou fakta, řeči Andreje Babiše jsou jen prázdná slova," sdílel Fiala. Babišovi vyčetl, že hnutí neschválilo návrhy, které by podle Fialy k menšímu a levnějšímu státu vedly.

Jiný výsledek než přesvědčivé vítězství Babiše podle Fialy nikdo nečekal. "V hnutí ANO je naprosto zřejmá závislost každého a všech na jedné osobě – Andreji Babišovi. Před volbami do EP sice budou předstírat něco jiného, ale pravda je taková, že z hnutí ANO se stala jednoznačně levicová strana," pro ODS bude podle Fialy ANO hlavním soupeřem ve volbách.

Lídr ODS ve volbách do Evropského parlamentu Jan Zahradil na twitteru uvedl, že Andrej Babiš z 90 % okopíroval evropský program ODS. "Je to důkaz toho, jak i jeho marketéři a PR agenti pochopili, že nic lepšího na politickém trhu nenajdou ani nevymyslí. Jen je třeba dodat, že originál je vždycky lepší než kopie," napsal Zahradil

Z kopírování programu své strany obvinil hnutí ANO i pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. " Jak vnímám, že ANO začalo PRovat věci, které mají v programu Piráti? Velmi pozitivně, znamená to, že jsou z nás jejich markeťáci nervózní," uvedl Ferjenčík.

Bývalý předseda hnutí STAN a hejtman Libereckého kraje Martin Půta sdílel komentář herce Jana Hrušínského s tím, že lepší poznámku by ke sjezdu hnutí ANO nenapsal: "Andrej Babiš ve svém projevu tvrdě zaútočil na Václava Klause a Miloše Zemana, když jejich tradiční strany z 90. let obvinil z rozkradení České republiky. Komunistům, kteří ho podporují, vzkázal, že jeho vláda není levicová. Většina toho, co KSČM ve sněmovně podporuje, patří podle Babiše k pravicové politice. Pitomiům z SPD řekl, že ANO je pro EU. Kritika papalášství, kumulace funkcí a zneužívání služebních Superbů je také boží, zvláště když vedle sedící paní Jermanová se usmívá a pan Faltýnek (21 funkcí) přikyvuje... Pěkný sjezd tradičního hnutí," napsal Hrušínský.

Naopak gratulace se Babiš dočkal od komunistů, kteří jeho vládu s ČSSD podporují. "Pro KSČM to znamená pokračování práce, kterou jsme podporou vzniku vlády započali. KSČM bude i nadále prosazovat zájmy občanů a státu. Bude i nadále kritizovat nedostatky a usilovat o jejich nápravu, a to ve všech případných pochybeních, která republiku či občany mohou poškodit," sdílela KSČM na facebooku komentář předsedy Vojtěcha Filipa.