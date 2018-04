Robinsonka Nikol se změnila k nepoznání! Bylo to kvůli Petrovi?

Bára se vrací do hry, blíží se sloučení a všichni začínají být nervózní. Tak to v současnosti vypadá v pořadu Robinsonův ostrov. Vyřazené soutěžící šly ale dávno dál a třeba z Nikol už není blonďatá barbína, ale prsatá černovláska. Podívejte se, jak se proměnila.

V Robinsonově ostrově přituhuje. Kmeny Manobo a Kalinga se brzy sloučí do jednoho, kde už bude každý sám za sebe. Také na Ostrově vyhnanství se konal poslední souboj o to, kdo se vrátí do hry. Zvítězila Bára, a tak musely z kola ven Janina a Nikol.

Ty se na ostrově velmi sblížily a v pondělním díle dokonce probíraly, kteří hráči se jim líbí. Zatímco Janina žertovala, že ji přitahuje "Hagrid" Ondra, který je ale homosexuál, Nikol bez přemýšlení vypálila Petra.

"Péťa byl fajn, byli jsme si blízcí, dokonce jsem mu věřila, že mě nikdy nenapíše," svěřila se Nikol v pořadu Jak to vidí Robinsoni. Když pak viděla, že se Petr po jejím odchodu z Kalingy začal bavit s Martinou, zůstala naoko zhrozená. "To si s ním vyřídím," vtipkovala.

I když možná to jen z legrace nebylo... Moderátor Ondřej Novotný totiž prohlásil: "Blondýna odešla, tak přesedlal na černovlasé." A v livechatu na Nova.cz se už Nikol objevila s vlasy obarvenými na černo!

Z bárbíny s peroxidovými vlasy se tak stala černovlasá kráska. Je vidět, že Nikol se o svůj vzhled stará - před několika týdny dokonce podstoupila plastiku prsou. Posuďte sami v galerii, jak jí to slušelo víc.

Nikol ale nezáleží jen na tom, jak vypadá, jak by si lidé na první pohled mohli myslet. Účast v show ji prý naučila, jak být šťastná. "Začala jsem si vážit maličkostí a užívat si života. Nemám se obklopovat negativními lidmi a dělat vše pro svoje štěstí," prohlásila Nikol.

