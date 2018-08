Rok života v Praze je jako vykouřit ročně 365 cigaret. SROVNÁNÍ

Obzvlášť v letních měsících je podle bruselské společnosti Transport & Environment nejvhodnější vyjet do Londýna nebo Barcelony, kde bývá vzduch vůbec nejčistší.

Zdroj: transportenvironment.org Výzkum se zaměřoval na deset nejnavštěvovanějších měst v Evropě pro toto léto. Údaje jsou za čtyři dny pobytu v metropoli



Na druhou stranu při pobytu v Praze byste "nadýchali" zplodiny rovnající se jedné vykouřené cigaretě denně. Praha si je ale problému vědomá a brání se, že ke zlepšení stavu má propracovaný plán.

Jaké kroky ke zlepšení situace Praha plánuje?



"Snažíme se zaměřit na technický stav vozidel, kdy chceme, aby se do budoucna policie zaměřila na emise, které vozidla v Praze vytvářejí. Součástí opatření je i zvýhodnění elektromobilů a hybridních vozidel, která mají možnost volby jízdy čistě na elektřinu. Pomoci by měl také ojedinělý projekt zásobování prodejen v Pražské památkové rezervaci. Zásobování by bylo zajištěno pouze elektromobily. Pilotní projekt počítá se zapojením minimálně 40 provozoven," řekl pro TN.cz mluvčí hlavního města Tadeáš Provazník.



"Dále se snažíme zaměřit na změny v plynulosti dopravy, osazujeme množství stromů v ulicích a budujeme parky. Snažíme se také zlepšit podmínky pro cestování MHD - například Lítačka bude i nadále stát deset korun na den," pokračoval pražský mluvčí.



Podle něj Praha nutně potřebuje i vybudování několika páteřních komunikací, jako je linka metra D nebo dobudování Pražského a Městského okruhu. Těmto změnám ale brání nevyřešené majetkoprávní vztahy a zdlouhavý proces stavební přípravy. "Do budoucna to ovšem ovzduší v Praze velice pomůže," dodal Provazník.



Mezi další opatření, která Praha pro zlepšení kvality ovzduší dělá, podle něj patří celkem dvě stovky projektů, které si kladou za cíl ekologičtější vytápění. Zajímavostí jsou také spolupráce s pivovary, které vyzývají lidi, ať nechají jedno odpoledne auto v garáži, zajdou s kolegy na pivo a domů jedou MHD.





Státy při kontrolách podvádějí



Pražský výsledek zdaleka nemusí být nejhorším v Evropě. Některé státy totiž prokazatelně výsledky testů na kvalitu ovzduší falšují. Evropská komise například objevila pochybení v Itálii, Německu, Bulharsku a Belgii. Představitelé Rumunska a Belgie se kvůli tomu dokonce musí dostavit k soudu.



Za znečištění ovzduší ve městech mohou podle výzkumu především zmíněné automobily. "Obzvlášť v létě jsou auta hlavními zdroji znečištění. Výrobci aut, kteří manipulují s výsledky emisí, by měli dostat pevný termín, dokdy mají zjednat nápravu. Pokud selžou, tak by jejich auta měla být vyloučena z dopravy v evropských městech, aby se ochránilo zdraví obyvatel," vysvětlil možná protiopatření Jens Müller, expert na kvalitu ovzduší ze společnosti Transport & Environment.

Kvalita ovzduší má hodnotu pro turistický ruch



Výzkum se zaměřoval na 10 nejnavštěvovanějších evropských metropolí - Prahu, Londýn, Dublin, Amsterdam, Paříž, Milán, Barcelonu, Řím, Vídeň a Instanbul. Data byla primárně určená pro turisty, kteří by se tak měli dozvědět, kolik zplodin by nadýchali během čtyřdenního pobytu v jedné z destinací. Právě cigarety jsou u stanovení znečištění ovzduší poměrně běžně udávanou mírou.