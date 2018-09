Rowlingová odhalila 20 let staré tajemství! Otřáslo světem Pottera

Informaci Rowlingová zveřejnila ve chvíli, kdy vyšla finální ukázka k filmu Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny, který do kin přijde v polovině listopadu. Načasování není náhoda, tajemství držené dvě dekády pod pokličkou totiž s novým filmem úzce souvisí. Informoval o tom britský server Mirror.

Ve filmu se objeví postava jménem Maledictus, která bude hlavní hvězdou cirkusu Arcanus a jeho magiské show. Záhadná dívka asijského vzhledu velmi nápadně připomíná hadí ženu. V tomto případě se však jedná o hadí ženu doslova.

Postava byla při narození prokleta, kvůli čemuž se mění ve zvíře. Konkrétně se jedná o hada a ne jen tak ledajakého - Maledictus je totiž slavný Voldemortův had Nagini, do kterého Pán zla vložil část své duše. Poprvé se objevil ve čtvrtém díle pojmenovaném Harry Potter a Ohnivý pohár.

Na internetu se ihned strhly bouřlivé diskuze plné emocí. Nechybělo ani nařknutí z rasismu. "Nagini je evidentně východoasijská žena. Takže Asiatka je mazlíčkem bílého muže, nevím, co na to říct," napsal rozhořčeně jeden fanoušek.

Podle autorčina vyjádření na Twitteru měla původ hadí čarodějky dávno vymyšlený, s rasismem však nesouvisel. "Naga jsou hadovité bytosti z indonéské mytologie, proto to jméno Nagini. Někdy jsou líčeni jako napůl člověk, napůl had. Indonésie zahrnuje několik stovek etnických skupin," odůvodnila Rowlingová asijský vzhled Nagini/Maledictus.



The Naga are snake-like mythical creatures of Indonesian mythology, hence the name Nagini. They are sometimes depicted as winged, sometimes as half-human, half-snake. Indonesia comprises a few hundred ethnic groups, including Javanese, Chinese and Betawi. Have a lovely day