Skandál Facebooku řeší i v Bruselu. Jourová chce odpovědi

"Zneužití dat 50 milionů uživatelů facebooku je naprosto nepřijatelné," řekla Jourová pro nedělní vydání německého deníku Bild. Kvůli aféře odešle v pondělí dopis ředitelce Facebooku Sheryl Sandbergové. "Budu od Facebooku žádat upřesnění, do jaké míry byli tímto evropští uživatelé zasaženi," dodala Jourová.

Podle Bildu byla Jourová tento týden ve Spojených státech, kde zneužití dat uživatelů facebooku řešila s místními úřady. Ty ujistily Jourovou, že situaci berou velmi vážně a připravují adekvátní kroky.

Krom toho se ale Facebook musí připravit také na reakci evropských orgánů. "Tento skandál by měl být pro nás všechny budíčkem. To, jak zacházíme s osobními informacemi, může mít obrovský dopad. Je to o základech naší demokracie," varuje Jourová.

Facebook ale měl štěstí, že skandál nepropukl o několik měsíců později. V květnu vstoupí v platnost nová směrnice EU o ochraně osobních údajů a to by mu hrozila pokuta až do výše 4 % celosvětového obratu!

Skandál s neoprávněným užíváním osobních dat uživatelů společností Cambridge Analytica má ale i tak na Facebook obří dopad. Akcie společnosti se tento týden propadly o 13 %. Za týden se tak tržní kapitalizace Facebooku snížila v přepočtu o 1,5 bilionu korun. Své účty smazalo kvůli obavám o bezpečnost také několik celebrit a firem. Třeba miliardář Elon Musk smazal účty společností SpaceX a Tesla.

Neoprávněně získaná data o uživatelích využila analytická společnost Cambridge Analytica třeba k vytvoření softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trump před americkými prezidentskými volbami.