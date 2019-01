Skiareály jsou v plném proudu! Kde si zalyžujete? PŘEHLED

Pokud se chystáte na hory, uděláte dobře. Skiareály jsou v plném proudu a hlásí nové vrstvy sněhu. Toho se dočkáme i v dalších dnech, jen v noci na sobotu na horách napadne až 20 cm čerstvého sněhu.

Aktuální informace z jednotlivých lyžařských areálů v Česku i zahraničí najdete zde!

Jeseníky

Dobré podmínky jsou především na Pradědu, kde je 120 - 130 cm sněhu. V provozu jsou dva vleky a dvě sjezdovky. Otevírací doba střediska je 8:30 – 16 hod.

Až osm lanovek a 6 sjezdovek je v provozu ve středisku Kraličák, kde se dočkáte až 60 cm sněhu. Otevírací doba je 9 – 16 hod. Velmi dobré podmínky jsou i ve skiareálu Červenohorské sedlo, kde je 60 – 100 cm sněhu. V provozu je 6 vleků a 11 sjezdovek, otevírací doba 8:30 – 16 hod. V Jeseníkách je otevřeno celkem 27 skiareálů.

Krkonoše

Vyrazit můžete také do Krkonoš, kde si užijete lyžování ve dvaceti pěti skiareálech. Například v Peci pod Sněžkou je až 90 cm sněhu a v provozu je 16 vleků a 20 sjezdovek. Otevírací doba areálu je 8:30 – 16 hodin, večerní lyžování si užijete mezi 18. a 21. hodinou.

Ideální množství sněhu je i v Rokytnici nad Jizerou, kde je 50 – 70 prašanu. Otevřené je lyžařské středisko Studenov, které má v provozu 6 vleků a 7 sjezdovek. Otevírací doba 8 – 16 hodin, večerní lyžování 19 – 21 hodin. Dále středisko Modrá Hvězda – Bahýnka má v provozu 5 vleků a 4 sjezdovky. Otevírací doba 9 – 16 hod., večerní lyžování 19 – 21 hodin. Stejně je na tom i středisko Sachrovka nebo Horní Domky.

V Harrachově je například otevřen skiareál Harrachov – Čertova hora, Harrachov – Zákoutí a Harrachov – Amálka. Sníh se pohybuje mezi 35 – 50 cm. Čertova hora nabízí 3 vleky a 3 sjezdovky, otevírací doba 8 – 20 hodin. Zákoutí má v provozu 3 vleky a 3 sjezdovky, areál je otevřen od 9 – 16 hodin. Amálka pak nabízí 1 vlek a 1 sjezdovku, otevřena je od 8:30 – 17 a od 18:30 do 21 hodin.

Herlíkovice – Bubákov hlásí 45 – 60 cm sněhu. V provozu je 8 vleků a 7 sjezdovek, areál je otevřen od 8:30 – 16 hodin, večer pak od 18 do 21 hodin. V Horních Mísečkách funguje 8 vleků a 8 sjezdovek. Užít si zde můžete 30 – 60 cm sněhu, otevírací doba 8:30 – 16 hodin.

Krušné hory

Ideální podmínky jsou také v Krušných horách, kde je otevřeno celkem 9 skiareálů. Na Klínovci je až 90 cm sněhu a v provozu 8 vleků, 17 sjezdovek. Denní lyžování 9 – 16 hodin, noční pak 16 – 21 hod. Metr sněhu hlásí Plešivec - Abertamy, kde si můžete užít 3 lanovky a 3 sjezdovky. Otevírací doba 9 – 16, noční lyžování 18 – 21 hodin.

Skiareál Boží Dar – Neklid nabízí 9 vleků a 10 sjezdovek, sněhu až 60 cm. Denní lyžování je mezi 9. a 16. hodinou, večerní od 18 – 20:30 hodin.

Beskydy

V Beskydech si užijete lyžování například na Kohútce, kde je až 75 cm sněhu. V provozu je 5 vleků a 7 sjezdovek, areál je otevřen od 8:30 – 16 hodin. Ve skiareálu Bílá leží metr sněhu a užít si můžete 6 vleků a 5 sjezdovek. Kromě denního lyžování, které je od 8:30 – 16 hodin, nabízí areál i večerní od 18 – 21 hodin. Celkem je v Beskydech v provozu 11 areálů.

Orlické hory

V Orlických horách můžete vyrazit například do Deštné, kde je až 70 cm sněhu. V provozu je 6 vleků a 7 sjezdovek, areál je otevřen od 8:30 do 16 hodin, večerní lyžování od 18 do 21 hod. Lyžařské středisko Zdobnice nabízí také 70 cm sněhu, 4 vleky a 4 sjezdovky. Otevírací doba je 9 – 16 hodin, večer 17:30 – 20:30. Využít můžete, ale i dalších sedm areálů.

Šumava

Šumava nabízí celkem 12 lyžařských středisek. Lipno hlásí 40 – 70 cm sněhu, v provozu je 6 vleků a 7 sjezdovek. Denní lyžování 8:30 – 16 hodin, večerní 18 – 21 hod. Skiareál Kvilda nabízí 6 vleků a 5 sjezdovek, sníh se pohybuje mezi 40 – 70 cm. Otevírací doba je 9 až 16 hodin. Lyžovat můžete také na Monínci, v Zadově nebo na Špičáku.