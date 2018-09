Smrtící virus objevili i u komárů v Česku. Na lidi útočí hlavně v noci

"Lidské případy západonilské horečky jsou registrovány čím dál blíž k hranicím ČR, kde jsme zatím nákazu domácího původu u člověka nezaznamenali. Poslední srpnový týden přinesl 24 úmrtí, z toho sedm v Itálii, po šesti v Rumunsku a Srbsku a pět v Řecku," řekl vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Začátkem září zemřel na nemoc první člověk v Chorvatsku. Nákaza už se objevila také v sousedním Rakousku a nedalekém Maďarsku, tam se od začátku roku nakazilo téměř 100 lidí. Nejvíc nakažených hlásí Itálie a Řecko.

I když se v Česku západonilskou horečkou ještě nikdo nenakazil, riziko přesto hrozí. Kvůli oteplování se totiž na jihu Moravy objevily nové druhy komárů a hygienici už v červnu varovali, že mohou přenášet tropické choroby. Testy potvrdily, že v těle mohou mít právě virus západonilské horečky. Konkrétně se jedná o komára tygrovaného.

Komáři na jihu Moravy mohou přenášet smrtící virus. Podívejte se na reportáž:

Komáři přenášejí virus z ptáků, po štípnutí se pak mohou nakazit lidé. Očkovat se proti onemocnění nedá, neexistují ani léky. Léčba je tak omezena na poskytování úlevy od příznaků nemoci do doby, než přejde nejhorší fáze infekce. Horečky obvykle přejdou do několika týdnů, postižení nervů ale může zanechat trvalé následky.

Inkubační doba je od 3 do 14 dnů a nemoc běžně připomíná chřipku. "Nákaza probíhá v 80% bez příznaků, asi u pětiny nakažených proběhne zjevné onemocnění s horečkou, bolestmi hlavy, únavou, nevolností, zvracením, případně vyrážkou," uvádí na svých stránkách Státní zdravotní ústav.

Přibližně u jednoho ze 150 lidí může dojít k závažnému průběhu, kdy onemocnění postihne nervový systém. Podobně jako u klíšťové encefalitidy může přejít v zánět mozku, mozkových blan nebo v obrnu nervů. Nebezpečnými projevy nemoci jsou vysoké horečky, bolesti hlavy, ztuhlost krku, zmatenost nebo apatie, třes, křeče a slabost či ochrnutí končetin. V krajním případě může dojít i k úmrtí.

Při pobytu v oblastech výskytu lékaři doporučují chránit se před poštípáním komáry. Je vhodné nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a používat repelenty vhodné do tropů. V domech byste měli mít okna i dveře zabezpečeny sítěmi, užívat insekticidy a spát pod moskytiérou.

Státní zdravotní ústav upozorňuje, že ochrana by měla respektovat období, kdy jsou komáři nejaktivnější. Komáři, kteří přenášejí západonilskou horečku, jsou nejvíc aktivní od soumraku do svítání, stejně tak ti, kteří přenášejí malárii nebo japonskou encefalitidu. Naopak komáři přenášející horečku Dengue, chikungunya, žlutou zimnici a virus Zika jsou nejaktivnější od vítání do soumraku.