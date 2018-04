Smutné odhalení: Už to nemohl snášet dál, DJ Avicii si vzal život!

Smrt slavného DJ Aviciiho zarmoutila fanoušky po celém světě. Nikdo si nedokázal vysvětlit, co přesně se stalo. Příbuzní nyní uveřejnili, že byl Tim citlivá duše a už to nemohl dále snášet. Rodina tak potvrdila spekulaci o tom, že si sáhl na život.

Tim Bergling alias DJ Avicii zemřel v pátek 20. dubna v Ománu. Slavnému hudebníkovi bylo pouhých 28 let. Nečekaná smrt zarmoutila fanoušky po celém světě, vzpomínali na něj jeho kolegové jako Madonna, David Guetta nebo Dua Lipa.

reklama

O smrti DJ se vědělo jen málo, příčinu nikdo nezveřejnil, nyní ale rodina konečně promluvila. Tim spáchal sebevraždu a zanechal za sebou dopis na rozloučenou, uvádí portál Sun.

Podle prohlášení rodiny už nemohl dál. Stojí v něm: "Náš milovaný Tim byl hledač, křehká umělecká duše hledající odpovědi na existenční otázky. Perfekcionista, který cestoval a pracoval tvrdě v tempu, které bylo extrémně stresující."

"Když skončil s koncertováním, chtěl najít v životě rovnováhu a být šťastný, aby mohl dělat to, co miloval nejvíce - hudbu. Skutečně bojoval s myšlenkami o významu, životě, štěstí. Dál už to nedokázal snášet," zveřejnil portál Variety překlad prohlášení rodiny.

"Chtěl najít mír. Tim nebyl určený pro mašinérii obchodu, ve které se ocitl. Byl to citlivý muž, který miloval své fanoušky, ale vyhýbal se pozornosti. Time, navždy budeš milován a postrádán. Osoba, kterou jsi byl, a tvá hudba udrží vzpomínku na tebe naživu. Milujeme tě, tvá rodina," stojí ve smutném prohlášení.

NEPŘEHLÉDNĚTE:



Děsivá slova před smrtí: DJ Avicii ( †28) celou dobu věděl, že zemře!



Pornostar Daisy Lee vyhrožuje sebevraždou: Udělala velkou chybu a teď toho hořce lituje! VIDEO