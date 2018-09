Přijměme sirotky ze Sýrie, žádá politička. Babiš poslal jasný vzkaz

Letos v dubnu navštívila Šojdrová v Řecku několik uprchlických táborů. “Jako civilizovaná země se můžeme postarat o padesát dětí, máme tu ostatně kvalitní institucionalizovanou péči o děti, naučit je česky, integrovat je,“ řekla Šojdrová již dříve pro server Hlídací pes. Děti jsou ve věku dvanáct až sedmnáct let, z více než dvou třetin se jedná o chlapce. Ty totiž začíná využívat armáda asadovského režimu a rodiče je proto posílají pryč ze Sýrie.

Anketa Souhlasíte, aby Česká republika přijala 50 dětí ze Sýrie? Ano 5 14 hlasů Ano, ale jen mladší děti 2 8 hlasů Ne 93 299 hlasů Hlasovalo 321 lidí.



Proti návrhu se ovšem v rozhovoru pro deník Právo vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO). "Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze. A hlavně Česko je solidární, od roku 2015 jsme do různých zemí kvůli migraci poslali dvě a půl miliardy, pomáháme na místě v Sýrii lékaři i experty, v Česku jsme ošetřili dva a půl tisíce pacientů včetně řady syrských dětí,“ řekl premiér.



Babiš poukázal také na vysoký věk dětí. Určení přesného stáří je navíc někdy problém. “A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?" doplnil.

Jako variantu zvažuje Šojdrová i libanonské uprchlické tábory, kde žijí mladší děti. V rozhovoru pro server lidovky.cz řekla, že se svým návrhem chce oslovit také manželky Andreje Babiše a Miloše Zemana.

Zmínila také přibližný další postup po příjezdu dětí do České republiky. “Určitě by bylo vhodné děti nejprve skupinově aklimatizovat, naučit je základně jazyk, pomoci jim zorientovat se. Pak jsou zde neziskové organizace, které se dlouhodobě starají o děti bez rodičů. Mám informace od některých z těchto organizací, že by byly ochotné si děti převzít,“ zmínila Šojdrová.

Na podporu přijetí dětí vznikla i Petice s názvem Češi pomáhají. Pod ní jsou podepsaní například Jan Hrušínský, David Matásek či Tomáš Halík. Za návrh se také přimlouvají Milena Grenfell-Baines a Ruth Hálová z Wintonových dětí. Nicholas Winton zachránil za druhé světové války téměř sedm set dětí z Československa, které tak unikly nacistickému teroru.