Šok po návratu z Výměny! Andrea probrečela několik dní

Ve středečním premiérovém díle Výměny manželek mohli diváci sledovat rodinu z Kostelce u Jihlavy, kterou tvoří Kristýna (23), Filip (21), syn Pepa (4) a dcera Jolanka (5), a rodinu z Ostravy, kde žijí Andrea (34) s Lukášem (33) a s jejich dětmi Lukášem (10), Dominikem (8) a Alexem (1,5).

Andrea s Lukášem se svěřili, že by už znovu do Výměny nešli. "Jsem ráda, že jsem na to už zapomněla. Bylo to tam hrozné. Když jsem vešla, dostala jsem facku. Řekla jsem si ´Já tady nezůstanu, chci jít domů´," vzpomíná na první chvíle v nové domácnosti Andrea.

"Kdybych věděl, kam ženu posílám, tak bych ji tam nepustil," dodal její manžel Lukáš. Byl to právě on, kdo si prosadil, že se pár přihlásí do výměny manželek. "Do poslední chvíle jsem s tím nesouhlasila. Manžel mě překecal," prozradila Andrea. Podle Lukáše nechala ve druhé domácnosti kus sebe.

Nejtěžší chvíle pro Andreu ale nastaly na konci desetidenní zkušenosti v cizí rodině. "Když jsme končili a loučili se s dětmi, tak ten malý mi skočil do náručí, začal brečet a říkal: ´Neodcházej odsud, já nechci tamtu maminku!´," vzpomíná Andrea. Děti páru z Vysočiny by si nejraději vzala s sebou do Ostravy.

A další těžká zkouška čekala na Andreu doma. "Čekala jsem, že mi syn vběhne do náručí, ale on mě vůbec nechtěl. Probrečela jsem kvůli tomu dny," přiznala Andrea. Za nejhorší chvíli to považuje i Lukáš.

Partneři z Ostravy vzpomínají i na dramatických Osm očí, při nichž Kristýna utekla. "Nenechala mě říct svůj názor. Když jsme říkali, aby se k tomu vyjádřil její partner, řekl jen mé jméno, ona chytla květinu, hodila ji po něm, začala se vztekat, máchat rukama a utekla ven," řekla Andrea.

A co se u páru z Ostravy po výměně změnilo? "Snažím se manželce víc pomáhat. Ale otevřeně říkám, že nádobí nemyju. Jsme opravdu spokojení, jedeme jako ve starých kolejích. Nebyli jsme od té doby ještě od sebe a už ani nebudeme," prozradil Lukáš. Andrea dodala, že po výměně se partneři více věnují dětem a snaží se spolu trávit více času.

S druhou rodinou Andrea s Lukášem v kontaktu nejsou. "Vůbec nevíme, co s nimi je, jak žijou, jestli tam nastala nějaká změna," dodala Andrea. Lukáš prozradil, že od Kristýny přišla dětem žádost o přátelství na sociálních síti, ty to ale neodsouhlasily a žádný další kontakt již neproběhl.

